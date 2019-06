Vanessa Terkes confirma que Forsyth la comparaba sexualmente con sus exparejas: "Una vez se ganó un cachetadón por eso"

Vanessa Terkes reapareció públicamente luego de la polémica denuncia por violencia familiar que decidió entablarle a su aún esposo George Forsyth , el flamante y querido alcalde de La Victoria.

En entrevista con Milagros Leiva, la actriz reconoció que George Forsyth la comparaba sexualmente con sus exparejas, tal como lo dijo su abogada Clementina Carrasco cuando dio sus primeras declaraciones a la prensa tras salir del Poder Judicial.

"Una vez se ganó un cachetadón por eso", dijo Vanessa Terkes quien también contó que en una oportunidad se encerró en el clóset luego de que el alcalde le eruptara en el rostro. "Me dijo que no servía para ni miércoles", agregó.

"Yo hubiera preferido que me tire un puñete en vez de toda esta cosa que he vivido, porque el puñete se cura. Ahora de pronto estoy con espasmos y estoy medicada por un doctor para que el cuerpo no se me mueva solo", dijo la aún esposa de George Forsyth.

Asimismo, Vanessa Terkes contó que, aunque no lo puede probar, George Forsyth jamás le negó que hubiera estado en un karaoke con prostitutas colombianas, tal como ella sospechaba y que le afectó mucho el ampay que protagonizó el alcalde en una reunión con amigos.