George Forsyth: "Yo tengo mi escudo protector hecho de amor", dijo Vanessa Terkes ante críticas por su matrimonio

Vanessa Terkes dijo que su escudo es el ‘amor’, al enterarse que Claudia Ramírez y Tilsa Lozano comentaron que su matrimonio con George Forsyth fue para favorecer su campaña política, y que Stephanie Valenzuela contó que regaló juguetes en La Victoria con el famoso ‘Ken’.



“(Ríe) Mira, yo tengo mi escudo protector hecho de amor y de las millones de bendiciones que la gente me da en cada paso que doy y soy muy feliz. No tengo tiempo para réplicas ni para escuchar a gente que nunca me ha querido. En este momento de mi vida soy tan dichosa y tengo tanto trabajo acumulado, que no me detendré a escuchar chismes que no aportan nada positivo a mi vida. La gente, cuando es feliz, lo disfruta y no habla mal de los demás... que hablen es señal de que avanzamos”, dijo Terkes.



¿Cómo van los preparativos para tu boda religiosa?

Ahí vamos, corriendo con todo. Ya terminé de escribir todos los partes y empecé a repartirlos. También haré un grupo de ‘Face’ para avisar a los amigos y encima estoy coproduciendo una película en México, que filmaré aquí en febrero y ya me van pidiendo cosas para la segunda temporada de la serie de Televisa. Encima estoy viendo cosas en La Victoria con George y los pendientes de la boda a eso se suma que hemos adoptado un perrito, que es el más travieso del mundo.



¿Y de qué trata la ‘pela’?

No puedo dar muchos detalles, pero es una comedia romántica.



¿Ya tienes listo tu vestido de novia?

Estamos en eso. Claudia Jiménez (la diseñadora de su vestido), cada vez que voy a las pruebas, me dice ‘todo va a quedar perfecto’ y eso me da mucha tranquilidad.



Desde hoy empieza la cuenta regresiva...

Bueno, empezó el día de la pedida, y cuando nos casamos por civil, la emoción me desbordó, seguro me pasará los mismo en la iglesia, porque recibiremos la bendición de Dios.