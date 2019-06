Vanessa Terkes pasó evaluación psicológica en juzgado y revivió duros momentos, dijo su abogada

Por: Deyanira Bautista



Vanessa Terkes asistió ayer al 17° Juzgado de Familia para someterse a un examen psicológico, tras la denuncia por violencia familiar que le interpuso a su aún esposo George Forsyth.



Según su abogada, Clementina Carrasco, la actriz estuvo ‘tres horas’ cumpliendo con la diligencia y revivió momentos en su vida que le ‘afectaron mucho’.



“Todas las personas que han sufrido violencia psicológica, cuando pasan una evaluación, reviven los duros momentos que han pasado, las agresiones y salen muy afectadas. Ella ha salido muy mal, revivió esos momentos trágicos”, sostuvo la abogada.



¿La vio llorando?

No, pero sí con un expresión muy triste, acongojada, no quería hablar. Dijo que espera que todo pase pronto porque no se siente bien, aún está afectada.



¿Cómo seguirá el proceso?

Hay que esperar el informe de la evaluación psicológica y con la denuncia pasaría a la Fiscalía Penal.



¿George Forsyth ya pasó el examen psicológico?

Sí, él ya pasó su evaluación el pasado 20 de junio.



¿Sabe los resultados?

No te podría decir.



¿Es cierto que él aparte de rendir su manifestación ha presentado ‘otros descargos’?

Él ha presentado sus escritos y, bueno, nosotros estamos evaluando los descargos para presentar nuestros escritos de acuerdo al contenido.



¿George les ha prohibido hablar de él?

No, en ningún momento, no ha tenido comunicación conmigo ni con la señora Terkes.



En la actualidad, ¿Vanessa está recibiendo terapia?

No, no está recibiendo terapia, eso lo tienen que ordenar los psicólogos, ellos darán las recomendaciones para ambos.