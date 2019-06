Laura Spoya sobre Vanessa Terkes: "Está dando manotazos de ahogado y está metiendo personas que no tienen nada que ver"

La modelo Laura Spoya indicó que Vanessa Terkes hizo mal en incluir en su demanda, por violencia familiar contra su esposo George Forsyth , a las exparejas del alcalde de La Victoria.



“ Vanessa está dando manotazos de ahogado porque en realidad no tiene de dónde agarrarse y está metiendo a personas que no tienen nada que ver. Me pareció un circo realmente (el matrimonio de Vanessa y George), no creo que él haya estado tan enamorado para casarse así como lo hicieron, pero ella se prestó para eso también, sabía en lo que se estaba metiendo, no la engañaron, no le dijeron nada que no supiera”, declaró Laura Spoya en ‘Mujeres al mando’.

En tanto, Stephanie Valenzuela dijo que no tendría problemas en rendir su manifestación si la citan por el caso de Terkes-Forsyth.



“Si en algún momento me citan, pues iré a un tribunal. Pero sentarme a hablar en un programa de farándula no tiene ningún sentido”, indicó la participante de ‘El artista del año’.

¿Tendrías problemas en compartir escenario con ella?

No, para nada.



¿Y si va George (Forsyth)?

No hablo de ‘muertos vivientes’.

GEORGE FORSYTH MOLESTO CON ‘URRACA’



Magaly, en el documento que Forsyth presentó en el juzgado, el pasado martes, expresa su molestia porque se difundió en tu programa el tenor de la denuncia de Vanessa.

Sí pues, es una carta en la que se queja de por qué la declaración instructiva de Vanessa se ha divulgado en mi programa y dice que el juzgado debe castigar a las personas involucradas en difundir ese documento. Realmente no entiendo qué quieren sus abogados al presentar un escrito como este.

Y el documento tiene 9 páginas...

Bueno, hay fotos y argumentación, pero los periodistas podemos tener acceso a este tipo de declaraciones de alguna forma. Ellos (sus abogados) aducen que hay que proteger a la víctima, que sería Vanessa Terkes, pero creo que está lanzando una especie de advertencia al juzgado para que no se difunda lo que dirá el próximo 14 de junio.

¿Te incomoda esta situación?

No, porque los periodistas investigamos para dar las dos versiones.