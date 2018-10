George Forsyth y Vanessa Terkes aparecieron en TV juntos y por primera vez desde que el ex arquero de Alianza Lima fuera elegido como alcalde de La Victoria. La pareja estuvo en el programa de Milagros Leiva para hablar sobre la nueva gestión que iniciará el 2019.

Al inicio, la conductora presentó a Vanessa Terkes como la primera dama de La Victoria. Al decirlo, la actriz se mostró sorprendida, pero no le gustó el título.

"George Forsyth, el alcalde de La Victoria, está hoy acompañado de la primera dama de La Victoria, la señora Vanessa Terkes, que abandona México", dijo en un inicio Milagros Leiva.

Por eso, apenas Vanessa Terkes tuvo la oportunidad de hablar, decidió corregir a la conductora y cambió el título por la 'primera trabajadora' de La Victoria.

Vanessa Terkes sobre ser primera dama

"Eso de primera dama no me gusta tanto. En todo caso la primera trabajadora. Le voy a poner todo el punche del mundo. No estoy para hacer eso (saludar con la mano)", declaró Vanessa Terkes en ATV.

Posteriormente, la esposa de George Forsyth se sinceró y aclaró que ella no ha hecho promesas durante la campaña del exfutbolista porque no le gusta hacerlo. Sin embargo, es consciente de que lo que pide la gente es trabajar en buenas condiciones.

"Lo he acompañado caminando por toda La Victoria, he conocido mucha gente y no he prometido nada, porque no me gusta prometer, pero sí me he llenado de tanta necesidad. Lo que más han pedido es trabajo. Nada más que trabajo. No te piden plata, sino trabajar bien", indicó Vanessa Terkes.

Al ser consultada por Milagros Leiva sobre si se considera el amuleto de la suerte para George Forsyth durante la campaña política para La Victoria, Vanessa Terkes consideró que esperaba haberle aportado algo.

Sin embargo, George Forsyth aseguró que su esposa sí era su amuleto pues le había dado suerte en todo sentido y no solo en su carrera a la alcaldía.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE