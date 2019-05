¿George Forsyth y Vanessa Terkes ya estaban separados desde que ella viajó a México? Magaly Medina hace esta revelación

La separación de George Forsyth y Vanessa Terkes ha sorprendido ha muchos. Pese a que ya habían rumores desde semanas antes al anuncio oficial, muchos aún no pueden creer que la pareja decidiera tomar caminos diferentes.

Vanessa Terkes envió su comunicado y luego George Forsyth hizo un mea culpa y señaló que el exceso de trabajo le dejó poco tiempo para dedicarle a su esposa. Sin embargo, todo parece indicar que la separación ya tenía tiempo.

Durante su programa Magaly TeVe La Firme, la periodista narró que el distanciamiento entre el alcalde de La Victoria y la actriz se dio desde que Vanessa Terkes viajó a México. Como se recuerda, la ex Torbellino declaró que abandonaba el Perú para concretar algunos proyectos y para salvaguardar su vida tras recibir amenazas de muerte.

Pero según Magaly Medina, las cosas no sucedieron así. De acuerdo a la 'Urraca', una fuente cercana a la pareja le contó que desde ese viaje, la pareja ya estaba separada y que cuando Vanessa Terkes regresó a Perú, vivía sola en el departamento de ambos.

"Yo de muy buena fuente, la cual no puedo revelar, me han dicho que cuando ella viaja a México, ya estaban peleados y cuando regresa, ella sigue viviendo en su departamento, el de ambos, pero él ya no. Y desde ahí no se volvieron a amistar", declaró Magaly Medina.