Vanessa Terkes brindó por la soltería y rompió piñata bautizada como 'George' durante show folclórico

Vanessa Terkes zapateó, tomó cerveza de ‘pico’ y le ‘sacó la mugre’ a una piñata al que el público bautizó como ‘George’, en alusión a su aún esposo, el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

La ‘Chata’ fue la invitada especial de la celebración del aniversario de la cantante folclórica Flor Javier.

Vestida con una pollera, Vanessa subió al escenario y lo primero que hizo fue brindar por la soltería.

Con cerveza en mano y tomando del ‘pico’ de la botella, la también actriz dijo: “Brindo por la soltería... por ellos, aunque mal paguen. ¡Salud!”.

Luego, mientras Flor Javier interpretaba ‘Caradura’, agregó: “Quiero un hombre fiel... Por ellos que nos decían que éramos el amor de su vida y ahora nos dicen locas...”.

“Después de todo, tú me has traicionado, eres un caradura”, cantaba Vanessa.



EL REGALO



Después, en el escenario apareció una piñata a la que el público bautizó como ‘George’.

La ‘Chata’ agarró el palo y gritó: ‘Lo que no sirve se bota’ y de tres golpes dejó a ‘George’ sin cabeza, así que lo tiró al público.

“La verdad es que me he divertido mucho. ¿A quién le he dedicado las canciones? Al que le quede el saco, que se lo ponga”, dijo la actriz al retirarse del local.