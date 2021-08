Geraldine Quezada, expareja de Kike Suero, afirmó que dese hace dos años ella se hace cargo de las necesidades de sus hijas y que el cómico quiere pasarle mil soles mensuales por las tres menores.

“Yo me separé en enero del 2019, desde esa fecha no recibo ningún sol ni por medio de un depósito ni por terceras personas. Yo entiendo que él no se pueda acercar porque hay una medida solicitada por un juez que le impide acercarse a nosotros, no tener ningún tipo de comunicación ni por las redes sociales o por teléfono. Pero había una medida de una pensión anticipada, que se le pidió en febrero del 2021 y él no está acatando la orden”, afirmó.

¿Se ha desentendido de sus hijas?

Sí, no está haciendo el depósito correspondiente y me veo en la obligación de, a veces, salir en los medios de comunicación para que quizá él pueda entender que en mi casa existen necesidades. No solo es el tema de la alimentación de mis hijas, él a mí no me puso un departamento ni me dejó un dineral, como siempre sale a decir. Él me dejó deudas y una casa alquilada, de la cual me tuve que retirar porque no tenía como pagar.

Tú te estás haciendo cargo de todos los gastos...

Yo estoy asumiendo, desde hace dos años, todas las responsabilidades y carga familiar. Todo este tiempo vengo manteniendo a mis tres hijas sola, no he recibido absolutamente nada de él y eso que tiene trabajo en una radio, hace eventos privados, trabaja en el circo y todos los artistas saben que por temporada no se gana poco. A pesar, de que hay pandemia se está trabajando a la normalidad y existen videos, fotos dónde el circo se llena.

No han llegado a una conciliación

Estoy esperando la sentencia a ver si recapacita y concilia conmigo por un monto digno para ellas ( sus hijas), ya que la semana pasada fue la audiencia y quiso conciliar por mil soles por mis tres hijas y me parece una burla que un artista reconocido que sigue en vigencia en televisión, en radio quiera darles mil soles. Incluso es un mentiroso.

¿Por qué?

En la audiencia juró por Dios que iba a decir la verdad y al final terminó mintiendo. Dijo que me deposita todos los meses 600 soles y que tiene pruebas. Yo imaginé que lo estaba depositando a la cuenta del expediente y yo voy al Banco de la Nación y lo retiro como cheque. Así que le digo a mi abogado que se fije si ha depositado en el Poder Judicial y nada, mentira, es un mentiroso. Se puso a llorar en plena audiencia.

Tendrá que pagarte los devengados.

En algún momento va a tener que pagar, pero mientras tanto se perjudican ellas porque yo tengo que ajustarme en los gastos porque todo está caro. Eso es algo que no entiendo, no sé cómo vive él, no sé qué está pensando. Es más que evidente que no quiere asumir el pago de la pensión de las niñas.