La muerte de Gerardo Privat ha tomado por sorpresa a varios de sus amigos del mundo de la farándula. El diseñador falleció el domingo en la madrugada en el hospital Regional Docente de Trujillo.

Magaly Medina fue una de las personalidades de Chollywood en mandar un sentido mensaje vía redes sociales sobre la muerte de Gerardo Privat. La conductora lamentó la partida tan pronta del diseñador pero espera que tenga paz.

"Mi querido G, mi chico rebelde, mi caballero elegante voy a extrañarte mucho! La fabulosidad se fue contigo! Descansa en paz. Adiós mi querido G", escribió en su cuenta Twitter Magaly Medina.

Pero no todo quedó ahí. La conductora de 90 Matinal decidió homenajear a su amigo a su manera. Magaly Medina lució un diseño exclusivo que Gerardo Privat había confeccionado para ella por su cumpleaños.

Magaly Medina en 90 Matinal con vestido de Gerardo Privat

"Hoy he querido venir vestida no como suelo venir para un noticiero. Disculpen si el atuendo les parece muy nocturno, muy fiestero. Este es un modelo que me hizo para un cumpleaños hace varios años Gerardo Privat y lo diseñó para mí especialmente. Nunca ha habido otro modelo más de su colección parecido" , dijo Magaly Medina en 90 Matinal.

Eso no fue todo. A través de su cuenta Instagram, Magaly Medina también compartió un mensaje con un video luciendo el exclusivo diseño de Gerardo Privat. El video de la conductora cuenta con más de 15 mil reproduccions y casi 3 mil likes.

"Quise hoy en #90matinal lucir una creación que Gerardo Privat hizo para mí. Fue hace cuatro años para mi fiesta de cumpleaños. Mi humilde homenaje para el genio que nos dijo adiós", escribió Magaly Medina en su cuenta Instagram.

Magaly Medina en Instagram

