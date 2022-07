El cantante Germain de la Fuente, voz original de ‘Los Ángeles Negros’ y éxitos como ‘Murió la flor’ y ‘Amor por ti’, regresa a Lima para ofrecer dos conciertos y afirmó que la música romántica sigue viva pues tiene fanáticos desde los 15 años y que sus temas son clásicos de la música. Asimismo, contó que tuvo una grata amistad con Lucho Barrios.

Una vez más regresa al Perú...

El escenario es mi vida y estoy feliz de reunirme nuevamente con el público peruano, es muy grato regresar a Lima, tengo muchos buenos recuerdos del público peruano. Y nos veremos el 30 y 31 de julio en el Centro de Convenciones Bolívar.

¿Qué presentará en sus shows en Lima?

Bueno, tengo que hacer una excursión por todo lo que he grabado en mi carrera, lo que añora el público, como ‘Murió la flor’, ‘Amor por ti’, y tantas otras que están en el gusto popular. Y bueno, también espero presentar los temas nuevos que estoy grabando, pues hace dos semanas lancé en las plataformas digitales el tema ‘Amor de locura’

Ya se ha reactivado con los conciertos...

Felizmente, no solo estaré en Perú sino también en República Dominicana donde también me piden los clásicos de ‘Los Ángeles Negros’ y los que hice como solista. Tener ese contacto con el público me mantiene vivo.

Usted es de los que piensa trabajar hasta el final...

Así es, he sido muy amigo de Lucho Barrios y sigo su ejemplo, pues él estuvo cantando hasta sus últimas horas. Yo creo en esa frase que dice que el artista vive del aplauso porque el cariño de la gente es especial, ojalá que mi mujer y mis hijas me quisieran tanto como los fanáticos.

Ese es un amor incondicional...

Así es, es muy lindo. Siempre me llegan mensajes diciéndome ‘mi hijo se lama Germain por ti’, eso es una maravilla, eso es lo más grande para el ser humano, ese aplauso y reconocimiento.

Sus éxitos musicales no tienen fecha de caducidad, a diferencia de otros géneros que se pierden con el tiempo...

Hay mucha polémica con los nuevos géneros, yo nunca digo esta música no me gusta, sino que no la entiendo, es parte de mi ignorancia y menos aún, diría que es mala. Para mí cada quien siente la música a su manera. Por ejemplo, ahora el amor se dice tan directamente, tal como lo sentimos. Antes nosotros también lo sentíamos pero no lo decíamos, ahora está permitido... hay cambios.

¿Todo su público es adulto?

No... me escriben muchos jóvenes, desde los 15 años, que disfrutan mi música, la cantan y dicen que la música de hoy no vale nada, reniegan de los géneros modernos. Y yo les digo, que no la comprenden, y dentro de todo eso es bueno, porque así me comprenden a mí. A mis 74 años me siento contento de que la música que he tenido el privilegio de cantar seguirá vigente por mucho tiempo y se han convertido en clásicos.