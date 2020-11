A través de su cuenta de Twitter, Gian Marco expresó su postura tras la dura crisis política que afronta nuestro país. Al respecto pidió que cesen las muestras de violencia que se han venido registrando en los últimos días.

“Un peruano que agrede a otro peruano no me representa. Soy músico, no caudillo", escribió Gian Marco a través de su cuenta de Twitter. Horas más tarde, ratificó su comentario.

Recordemos que el pasado lunes, un joven agresión con un puñetazo al congresista Ricardo Burga tras el anuncio de la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Además, en las calles se han evidenciado hechos de violencia que el cantante rechaza totalmente.

“Lo dije ayer y lo volveré a decir, un peruano que agrede a otro peruano no me representa. No a la violencia en las calles, no al ataque entre nosotros mismos. Si al derecho de protesta y al reclamo por una mejor administración de nuestro país”, agregó.

Gian Marco enfrentó una serie de criticas tras su comentario sobre la coyuntura actual del Perú por lo que tuvo que salir a aclarar a muchos usuarios que arremetieron contra él.

Un peruano que agrede a otro peruano no me representa.

Soy músico, no caudillo. — Gian Marco (@gianmarcomusica) November 10, 2020