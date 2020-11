MORTIFICADO POR LAS CRÍTICAS. Gian Marco expresó su indignación por la vacancia de Martín Vizcarra en su cuenta de Twitter con ambiguo mensaje, lo que generó que fuera tildado de privilegiado y hasta de desconectado de la realidad. Al respecto, el intérprete de Parte de Este juego le responde a sus críticos.

Gian Marco considera que él hizo su carrera musical a base de su esfuerzo y no porque sus papás fueron dos cantantes conocidos. “Trabajo desde que tenia 16 años. Nadie me regaló nada. Me hice desde abajo y el éxito que logré me costó sangre, sudor y lágrimas”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

“¿Por eso soy un privilegiado? ¿Hablas de empatía? ¿Sabes a cuánta gente ayudamos anónimamente?”, continúa el cantante con su defensa en redes sociales. El tuit de Gian Marco generó que sus seguidores le recuerden que su éxito se lo debe a sus papás, dos reconocidos cantantes.

“Perdón, Gian Marco, a veces nos olvidamos que a ti te descubrieron musicalmente cantando en un micro y no por ser hijo de dos cantantes pitucos de nueva ola, cómo te atreves a compararte con gente que nace realmente sin nada que comer”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales contra el cantante.

Gian Marco recibe críticas por decir que se hizo desde abajo

