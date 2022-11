Gian Marzo Zignazo se enfadó con el periodista de ‘Amor y fuego’ cuando este se acercó a entrevistarlo. Gigi Mitre respondió por su reportero y está desilusionada por el cantante, a quien admiraba desde hace años.

“¿Sabes por qué me da lastima? No porque sea mi conocido, sino porque yo tengo un buen recuerdo de Gian Marco. Nunca me voy a olvidar que la persona que me dijo de que habían atrapado a Abimael Guzmán fue Gian Marco Zignago”, comentó.

“ Yo tenía a Gian Marco (en lo alto), siempre me ha gustado su música cuando vivía yo en la época de Miami, lo he ido a ver en varias oportunidades, en conciertos chicos, conciertos grandes, me lo he encontrado”, agregó.

Asimismo, la presentadora no creía los malos comentarios que decían los usuarios sobre el interprete de ‘Tú no te imaginas’. “ Cuando salían todos estos tiktoks virales de que él no era muy amable con la gente que le pedía una foto, yo sí sentí pena porque ‘lo agarraron en un mal momento’, pero cuando era uno y otro, decía: ‘Asu, qué debe ser ’”, señaló.

Gigi Mitre no dejó pasar las humillaciones de Gian Marco hacia uno de los periodistas.

“Me cuesta creer que una persona que se dedique al público sea, en varias oportunidades hostil o pedante con lo otro. Pero después de lo que hemos visto, con esa actitud innecesaria. Lo que más rabia me ha dado es que haya pretendido humillar a nuestro reportero ”, dijo la conductora.

“ Tú también vienes de la gente, la gente que va a tus conciertos, la gente que escucha tu música que baja en el Spotify (...) Es lamentable cuando un artista que le ha ido bien, trabajador, luchón, salió adelante solo, internacionalmente la hizo linda y ahora verlo así como si se le hubieran mentado la madre ”, finalizó.

