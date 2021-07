Su más reciente sencillo “Mandarina”, un tema que tiene toques de huaylarsh, alcanza tres millones de vistas en YouTube. Gian Marco considera que a pesar de las tendencias musicales que llevan a la mayoría de compositores a la música urbana, él ha mantenido una prudente distancia. “No voy a negar que en el estudio, en sesiones de trabajo he experimentado para ver si me involucro en este género, lo he intentado, sé que lo puedo hacer, pero siento que no soy yo”, dice el peruano zanjando el asunto.

“Yo he aprendido en estos años, sobre todo en este último, que no se trata de ir contra la corriente en la industria, hay público para todos. Si uno va a entrar a este mundo de la música pensando que no vas a poder hacer lo que te gusta porque no está de moda, entonces mejor dedícate a otra cosa. Uno tiene que darse cuenta que el común denominador de las personas es escuchar la música que es tendencia, pero al final un cantautor se adapta a las cosas y se reinventa de alguna manera para defender su propuesta”.

El peruano lanza el disco 16 en su carrera y afirma que el proceso de creación sigue siendo exigente. “Hay algunas cosas que obviamente se facilitan porque la experiencia ayuda, pero eso no quiere decir que sea fácil grabar un disco, te vuelves más exigente y siempre quieres superar al anterior. Además, va a pasar que mañana sale el disco, se escuchan las canciones y al día siguiente te preguntan: ‘¿y ahora qué nuevo vas a sacar’. Entonces yo particularmente no creo que la música sea una fábrica de chorizos”.

MUCHO TRABAJO

Gian Marco, cuyas canciones han sido grabadas por grandes de la música, puede darse el lujo de aconsejar a los nuevos talentos sobre cómo deben afrontar la carrera. “Destacar no depende solamente de tu talento, ni de la forma en cómo haces una canción. Tú podrás ser muy bueno pero el trabajo es en equipo, si no lo tienes, por más que seas el mejor cantante del planeta, el mejor, por más que tengas millones de seguidores, no la haces”.

“Se trata de que la gente nueva entienda que esto es un camino a recorrer que merece respeto, que merece dedicación para que se pueda trascender. Se trata de trabajar y experimentar para que cada canción dure y perdure en los años, que la gente lo recuerde más allá del género que hagas. Que tu canción perdure es el mejor regalo, y te da la satisfacción de saber que lo que estás haciendo es genuino y honesto”.

TE PUEDE INTERESAR: