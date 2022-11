SE MOLESTÓ BIEN FEO. Gian Marco Zignago envió toda su ‘artillería’ al programa de ‘Amor y Fuego’. El cantautor peruano volvió a mostrar una mala actitud, pero esta vez explicó por qué arremete contra Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre. Además, habló sobre los seguidores que ha perdido en estas semanas.

“ Estoy en contra de que haya hablado empezando por mi matrimonio que ya no está, ¿te parece justo eso? ”, explotó el hijo de Regina Alcóver contra el conductor del magazine de espectáculos por haber revelado que está separado de Claudia Moro, la madre de sus tres hijos.

Además, el cantante confirmó que ha perdido una gran cantidad de seguidores en redes sociales debido a su mala respuesta a un reportero, de quien dijo que ‘pagó pato’.

“ Y la gente me sigue diciendo que soy un soberbio, que soy un déspota. ¿Puedes creer que dejaron de seguirme 30 mil personas en las redes sociales? (...) Déjame terminar, pero déjame terminar... Pudo no tener la culpa, pagó pato pues, ¿qué voy a hacer? Ahora es una pobre víctima, yo siento que tenía mucha rabia e hice lo que sentí en ese momento. Me agarran saliendo de un bar y quiero incendiar todo”, arremetió.

GIAN MARCO ENFURECE CONTRA ‘PELUCHÍN’

Al ser consultado si desea enviarle un mensaje directo a Rodrigo González, Gian Marco se despachó con todo y confirmó que no ve con buenos ojos a su programa.

“ Tengo una rabia muy grande hacia tu programa, ¿me das esa licencia? ”, dijo.