Las declaraciones de Gian Marco Zignago para un reportero de Amor y Fuego siguen sacando chispa. Y es que luego que se evidenciara la humillación del cantante, quien se dirigió a Rodrigo González para pedirle que lo llame si quiere preguntarle algo sobre su vida, el conductor del programa de espectáculos de Willax anunció que se comunicaría con él al inicio de su espacio este lunes. Sin embargo, poco después se arrepintió.

“Si bien es cierto dije que lo iba llamar, no lo voy hacer, para qué, quizá podría ser entretenido si nos contesta o no. Yo no quiero saber de tu vida, el público quiere saber. No tenemos por qué llamarte, ahí estuvieron nuestras cámaras para preguntarle, creo que si tú has sido prepotente, soberbio y maleducado con nuestras cámaras y te has comportado de esa manera con nuestro reportero, sabes en qué canal trabajamos, podrías saber también cuál es mi teléfono y tienes plataformas , Instagram, Facebook Twitter, y podrías haberlo hecho”, refirió indignado el compañero de GIgi Mitre.

En ese sentido, aseguró que si hasta el momento Gian Marco no se ha pronunciado oficialmente sobre el ‘maltrato’, es porque no quiere. “ Si te sientes tan orgulloso de protagonizar estas imágenes, si así quieres que te vean, esa es la imagen que quieres dejar, está bien, tú también sabes dónde encontrarnos, si no lo has hecho, acá nadie te va llamar, nos quedemos con lo que hemos visto”, indicó Rodrigo González.

REDES EXPLOTAN CONTRA GIAN MARCO

Gian Marco Zignago se encuentra envuelto en la polémica luego que ‘humillara’ a un reportero de Amor y Fuego cuando salía de una cita con su novia colombiana. El cantante respondió de manera ‘pedante’ al periodista, quien le consultó sobre su relación con Juliana Molina. “Eso no te interesa”, “¿No puedes hacer preguntas más inteligentes?”, “Rodrigo, sigue chambeando y ganando plata de los demás”, fueron algunos de sus controvertidos comentarios.

Hace exactamente un día, el cantautor usó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje motivacional pero no contó con que todos sus seguidores se volcaran al post para arremeter contra él. “Irreconocible por tus actitudes con tus propios compatriotas mañana en AyF qué pena!!! que diferencia con el trato tan bonito de tu Mamá”, “Mucha tribuna para alguien que se cree súper estrella y no lo es”, “Los videos lo muestran con una actitud de desprecio hasta grosero diría yo, te dejan mal, sino deseabas hablar solo te quedabas callado o ‘no puedo responder y ya”, “Qué pedante, soberbio y malcriado este individuo ni como artista es agradable”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Gian Marco destruye a ‘Amor y fuego’. Video: Willax

