Gian Marco Zignago se encuentra envuelto en la polémica luego que ‘humillara’ a un reportero de Amor y Fuego cuando salía de una cita con su novia colombiana. El cantante respondió de manera ‘pedante’ al periodista, quien le consultó sobre su relación con Juliana Molina. “Eso no te interesa”, “¿No puedes hacer preguntas más inteligentes?”, “Rodrigo, sigue chambeando y ganando plata de los demás”, fueron algunos de sus controvertidos comentarios.

Hace exactamente un día, el cantautor usó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje motivacional pero no contó con que todos sus seguidores se volcaran al post para arremeter contra él. “Irreconocible por tus actitudes con tus propios compatriotas mañana en AyF qué pena!!! que diferencia con el trato tan bonito de tu Mamá”, “Mucha tribuna para alguien que se cree súper estrella y no lo es”, “Los videos lo muestran con una actitud de desprecio hasta grosero diría yo, te dejan mal, sino deseabas hablar solo te quedabas callado o ‘no puedo responder y ya”, “Qué pedante, soberbio y malcriado este individuo ni como artista es agradable”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

PELUCHÍN LE CONTESTA A GIAN MARCO

Rodrigo González inició su programa ‘Amor y Fuego’ respondiéndole a Gian Marco Zignago luego que minimizara a su reportero al abordarlo a la salida de un bar. ‘Peluchín’ aseguró que es lamentable la actitud del cantautor peruano porque en ningún momento se le faltó el respeto.

En las imágenes que compartió el magazine de espectáculos se observa a Gian Marco burlándose de los conductores de ‘Amor y Fuego’ asegurando que “viven de la gente y que debe ser lindo ganar plata con sus críticas”.

“ Gian Marco creo que no tiene mucha paciencia. Dijimos que como está saliendo de un bar y está enamorado pensamos que iba a estar de buen humor. Me da pena, es innecesario , totalmente evitable. No tengo tu teléfono porque no somos amigos, nunca hemos intercambiado teléfono. Nos sentimos bien por eso, ni más ni menos que otros, esta es nuestra vocación, somos comunicadores, este es nuestro rubro, específicamente el espectáculo”, inició diciendo ‘Peluchín’.

Rodrigo González salió al frente para dejarle en claro a Gian Marco que no tiene ningún problema personal con él y que incluso le tiene un gran cariño a su madre Regina Alcóver.

“Así como a ti te dicen que tus canciones le hicieron superar alguna etapa difícil, a Gigi y a mí mucha gente nos dicen que le hacemos su día un poco mejor (...) No lo aceptamos, es una falta de respeto y así te ves . Lo vamos a llamar, ojalá que podamos conversar con él que nos diga si tiene algo contra nosotros (...) A su madre, la gran Regina Alcóver, para mí es incómodo, le tengo cariño y admiración, sé cómo se maneja, impecable, debe ser muy incómodo para ella. Me sorprende”, precisó.

Gian Marco destruye a ‘Amor y fuego’. Video: Willax

