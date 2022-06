El cantautor peruano Gian Marco fue entrevistado por Jesús Alzamora en YouTube y contó una anécdota que vivió al ser el telonero de Juan Luis Guerra en un concierto en el Madison Square Garden, Nueva York, Estados Unidos.

Según detalló, al llegar al Madison vio que estaba lleno, pero antes ingresar al escenario, el cantante dominicano le dijo que solo subiría con su guitarra, tal hacía en sus inicios en un bar de Lima.

“Empiezo a hacer una introducción porque apagaron todas las luces y la gente creyó que empezaba el show de Juan Luis, se encendió una luz y era yo”, señaló.

Gian Marco: “No me molesta que la gente no me reconozca”

Siguiendo con su relato, Gian Marco señaló que nadie lo conocía y solo un par de peruanos se emocionaron en el Madison, pero al empezar a cantar, se sorprendió porque todos conocían la letra de sus canciones.

“Empiezo a cantar: “Voy hacer una ronda por tu cumpleaños...” y todo el Madison empezó a cantar y dije: that’s it”, agregó.

Asimismo, indicó que le gusta el factor sorpresa y no le molesta que las personas. “A veces uno cree que a un artista le molesta que no lo reconozcan, a mí no me molesta que no me reconozcan”, manifestó.

