Gian Marco Zignago se sentó a hablar con Carlos Orozco en una entrevista en su canal de YouTube “Ventana de emergencia” y sorprendió al revelar que la famosa cantante estadounidense Alicia Keys se copió una de sus canciones.

“ Yo en el disco ‘Intuición’ tengo una canción que canté con Carlos Rivera . ‘Empecemos a vivir’, cuando yo la escribo en el piano, le hago una intro. En el 2019, escucho a Alicia Keys en una versión, no me acuerdo con quién, y es prácticamente lo mismo ”, inicia diciendo Gian Marco.

El cantante peruano señaló que tomó acciones con la cantante Alicia Keys, pues aclaró que en la música siempre existe el plagio.

“En la música puede existir eso porque también hay líneas melódicas, que son secuencias melódicas, donde yo puedo tocar con cuatro notas 20 mil canciones, el tema cuando la línea melódica es igual”, acotó.

“Me pongo en el plan de qué no... Me sorprendió porque tiene cosas muy similares y en ningún momento yo había escuchado esa canción. Es más, la canción de Intuición salió en el 2018 y la hice en el 2016 , la gente cree que se hizo en el mismo año. Pero esas cosas pasan. Es importante que los chicos nuevos conozcan del negocio, no se confíen. Mi hijo Fabián también va a estudiar música”, agregó.

¿GIAN MARCO ENVIÓ CARTA NOTARIAL?

El peruano Gian Marco aseguró que no pensó ni siquiera en enviarle una carta notarial a la cantante Alicia Keys por plagio a su canción.

“No, no convirtamos eso en un tema, eso no es algo que a mí me haya vuelto loco, sino que dices ‘qué loca es música’. Aparte, lo noté porque alguien me lo comentó”, dijo.

GIAN MARCO SE MUESTRA ORGULLOSO DE SU HIJA

Luego que su hija Nicole revelara meses atrás su orientación sexual y presentara a su novia Fernanda Piña en redes sociales, el cantante Gian Marco Zignago señaló que solo puede sentir orgullo por la valentía que tuvo su mayor hija.

“Estoy muy orgulloso de ella, por su valentía y por su honestidad y por los huev... que tuvo de decir lo que sentía”, manifestó el destacado cantautor en una entrevista con Día D.

El destacado cantautor nacional reveló que cuando conoció a la novia de Nicole, Fer , se ‘volvió loco’. “ Aparte, siempre digo que prefiero tener nuera que yerno ”, manifestó.