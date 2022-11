Gian Marco Zignago se encuentra en Piura para brindar un concierto y en esta oportunidad se dio un momento para hablar con la prensa, a diferencia de lo que ocurrió días atrás, en donde pasó por un incómodo momento con un reportero de ‘Amor y fuego’.

El cantautor aprovechó la oportunidad para aconsejar a los jóvenes que desean incursionar en la música y dejó en claro que los artistas novatos deben dejar de lado que en el Perú no se apoya a la música.

“Nadie tiene el derecho de apoyar. Si tu música no me gusta, no tengo por qué apoyarte, yo les recomiendo a los chicos a que se saquen ese speech de la cabeza: ‘En el Perú la música no se apoya’. Eso ya no existe”, acotó el popular ‘Gasparín’.

Además, agregó que existen distintos nichos para la música y que la radio no es la única opción para expandir temas musicales: “Ahora hay redes sociales. Ahora hay gente que hace música y no necesita la radio”.

“Te pongo mi ejemplo, en la radio no se escucha mis canciones nuevas, suena lo de hace 30 años. Entonces hay un nicho para cada artista. No quieran ser parte del montón”, expresó Zignago.

Por último, indicó que, como pasa en otros negocios, los cantantes necesitan de un equipo de personas para realizar su trabajo: “Tengan un equipo de trabajo. Esta carrera necesita gente porque eres un producto”

“Al inicio será difícil. Esta carrera es de proponer música nueva, de esforzarte, de encontrar tu nicho. Daddy Yankee inventó el reggaetón”, finalizó Gian Marco.

Gian Marco destruye a ‘Amor y fuego’. Video: Willax

TE PUEDE INTERESAR: