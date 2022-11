¿FUE EL ATRASADOR? El programa ‘Amor y Fuego’ aprovechó las declaraciones del maquillador peruano, Martín Catalogne, quien dejó entrever que Gian Marco se metió en la relación de ocho años que tenía su entonces pareja y madre de sus hijos, Claudia Moro. El magazina de ‘Peluchín’ compartió imágenes del cantautor donde hace más de una revelación.

Años atrás, Gian Marco y Claudia dieron una íntima entrevista donde el mismo artista revela que aprovechó que su expareja tenía problemas con su novio de ocho años para enamorarla.

“Yo le hice una pregunta muy específica a Claudia muy puntual, yo le dije ¿Tú estás enamorada? Me dijo ‘yo lo quiero mucho’, entonces como que eso me cayó mejor y transcurrió el tiempo y ella terminó su relación ”, dijo entre risas.

Además, el cantautor puso en aprietos a Claudia Moro al revelar que la invitó a pasear al Cusco, sin embargo, ella se mostró incómoda y le pidió en plena entrevista que no revela las fechas. Según el programa ‘Amor y Fuego’, el viaje habría sido cuando ella tenía su pareja.

“ Claudia tenía la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, pero no conocía Cusco, entonces, este... Se ha puesto roja, roja, roja (Claudia) No, sin fechas. Y yo la invité al Cusco, fue un viaje secreto sí. Entonces los padres de Claudia se fueron a Australia, entonces llama a Australia y dice ‘me caso, pero con Gian Marco’”, reveló.

TROME | El archivo de Gian Marco y Claudia Moro

EXAMIGO DE GIANMARCO REVELA SU PERSONALIDAD

El maquillador Martín Catalogne habló de la personalidad de Gian Marco Zignago tras explotar con el reportero de ‘Amor y Fuego’. El profesional de la belleza reveló que fue amigo de su expareja Claudia Moro y aseguró que él conoce realmente cómo es el cantautor peruano tildándolo de una persona “creída”.

En un video publicado en su canal de YouTube, Martín Catalogne ‘destruyó’ a Gian Marco al asegurar que es una persona distinta cuando te cruzas con él, como muchos fans han logrado identificar.

“A mí no me sorprende (su actitud) porque lo conozco porque cuando yo volaba, la exenamorada de mi primo éramos del mismo grupo de amigos de tripulantes, entonces he convivido un poco con él, no es un tipo simpático, él se vende muy bien en cámaras, pero en persona es otra cosa. No trata para nada bien a sus fans, me parece creído, déspota, desconsiderado, malagradecido, son opiniones mías, no todo lo que brilla es oro ”, dijo.