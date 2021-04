HASTA LUEGO. Gian Piero Díaz no se presentó el pasado 5 de abril en Esto es Guerra. Su ausencia fue lamentada por los seguidores del reality, quienes consideran que el actor es parte clave del programa de telerrealidad. No se para siempre, la figura televisiva regresará en una semana, pero ahora está procesando su dolor tras la pérdida de su maestro de teatro, Jorge Chiarella Krüger.

El primero de abril, Jorge Chiarella Krüger falleció a los 77 años. Director teatral, actor, periodista, escritor y compositor clásico perdió la lucha contra el coronavirus (COVID-19). La noticia fue confirmada en las redes sociales del Gran Teatro Nacional. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del maestro Jorge Chiarella Krüger, director teatral, actor, periodista, escritor y compositor clásico”, se citó.

Jorge Chiarella también fue una figura importante en la vida de Gian Piero Díaz, principalmente en su carrera como actor. En una sentida publicación, el conductor del reality Esto es Guerra le agradece todas las enseñanzas y lamenta su abrupta partida.

“La vida me dio un solo maestro y ese eres tu, me cambiaste la vida, me llenaste de confianza, me hiciste creer en mi, viste en mi lo que nadie vio, o lo que nadie quiso ver! Me tuviste fe, te arriesgaste”, escribe el actor.

“Tengo tanto que agradecerte; gracias Coco, te quiero mucho y siempre te llevaré en mi corazón, como ese gran ser humano apasionado de la música, protagonista de la vida de muchos y director de mis sueños, Gracias mil gracias; mi pena es grande, pero no tan grande como tu legado”, finaliza Gian Piero Díaz.

SE TOMARÁ UN DESCANSO DEL REALITY

El tribunal del programa hizo público que Gian Piero Díaz dará a un paso al costado de la conducción del espacio televisivo. Durante esta semana de duelo, María Pía Copello asume el puesto del actor en “Esto es Guerra”.

Por estos días, Copello será la nueva dupla de Johanna San Miguel, quien fue sorprendida con la presencia de su colega: “¿Qué haces tú acá?”, dijo al verla bajar de la camioneta que la condujo hasta el set del espacio.

María Pía Copello liderará el equipo de combatientes, los oponentes del grupo que encabeza San Miguel. Johanna habló sobre la trayectoria de su compañera en el programa de telerrealidad.

“Sé reconocer el buen trabajo que has hecho y que eres una súper buena conductora, buena mamá, y tienes un trabajo admirable (...) Será mi nueva dupla”, indicó la exprotagonista de “Pataclaun”. Ante ello, Copello destacó: “Por favor, nada de pleitos entre nosotras. Estos días que voy a estar aquí, tranqui, nomás”.

