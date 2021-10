¡No cambia! El escándalo del polémico Scarpati que generó disturbio y ‘mecha’ con asistente de la fiesta

En el ojo de la tormenta se encuentra Giancarlo Scarpati, ya que fue ponchado por la cámara del programa “Magaly TV LA FIRME”.

MIRA ACÁ | Lo que dijo Majo Aguilar sobre la enemistad que tendría con su prima Ángela

El polémico personaje fue ponchado cuando tenía una discusión con un joven y se ve que Giancarlo le reclama algo. No obstante, recibe una fuerte bofetada Scarpati, en la calle.

“¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está?, implora gritando Giancarlo Scarpati y se ve pasando una patrulla de serenazgo.

Luego se oye al vecino de la tercera edad, que dice: “¿oye qué te pasa? Ese es un enfermo”, exclamó el señor que mostró como le reventaron las lunas y se ve los vidrios regados en el piso.

Y es que, no pasó mucho tiempo para que Giancarlo Scarpati, esté envuelto en otro escándalo. “Estoy recién operado. Tengo una cirugía en la nariz que no tiene ni cinco días”, manifestó Scarpati entre lágrimas.

“Me ha robado mi celular, me ha metido una bofetada, me ha roto una ventana”, confiesa Giancarlo Scarpati a las cámaras de Magaly Medina.

¿Cuándo pasó?

Todo sucedió el sábado por la madrugada, en el interior de un edificio ubicado en San Borja, donde se llevaba a cabo la fiesta y Scarpati alquila una habitación, sin embargo, en un momento se desató una bronca con uno de los invitados e incluso un bidón de agua impactó en la casa de Don Ulises Muñoz, un señor de la tercera edad que está cansado de los escándalos.

“Han roto una ventana porque se han estado peleando arriba y ese bidón ha caído en mi ventana y con eso lo han roto. Yo le voy a hacer una denuncia penal”, enfatizó.

Según el informe de “Magaly TV La Firme”, Scarpati lleva poco tiempo en ese barrio residencia. Además, se realizó una rinoplastia y se supone que tiene que estar en descanso médico. Pero aún así, no aprende la lección.

“Como va a bofetear a una persona con la nariz recién operada, me he podido morir. ¡Dios mío! me he podido morir. Estoy harto, no aguanto, quiero jalarme de los pelos. ¿Quién me devuelve la paz?, ¿Quién me devuelve mi amor propio?, ¿Quién me devuelve mi autoestima?”, exclama Scarpati ante las cámaras de Magaly.

"









"