¿Una herida que no cierra? Gianella Marquina le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas, un grupo de ellos decidió preguntarle por su relación con su hermana Samahara Lobatón.

Gianella Marquina corrigió a sus seguidores y pidió que no escribieran mal el nombre de su hermana. “Un tiempo fui más unidad con Samahara que con Melissa, pero ya no vive conmigo (...) Es súper loco, pero Samahara abusaba de su autoridad con Melissa (la hermana menor”, indicó la hija mayor de Melissa Klug.

Además, precisó que no visitaba con frecuencia a su hermana porque vivía muy lejos. “La he visitado, pero no infinidad de veces, vive muy lejos, se hace lo que se puede (...) igual siempre tratamos de estar en contacto con ella”, le respondió Gianella Marquina a sus seguidores de Instagram.

Como se recuerda, Samahara Lobatón se mudó de casa de su mamá donde vivía junto a sus hermanas por diferencias con la empresaria. “Hace mas de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto. Y no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo”, comentó la exchica reality.

Gianella Marquina habla de su hermana Samahara Lobatón