No lo permitirá. Gianella Ydoña grabó llamada con Josimar como prueba de que salsero está dispuesto a todo por quitarle la custodia del hijo que tuvieron.

Gianella Ydoña indicó que Josimar la denunció por maltrato y abandono a su hijo. No obstante, la expareja del salsero es quien vive con el menor. “Otra vez Josimar intentando hacer sus maldades!Ahora me quiere denunciar por maltrato a mi hijo y abandono 🙄Hare todo público porque este tipo por tener plata cree que me puede arrebatar a mi hijo y no será así”, menciona la joven en su cuenta de Instagram.

Además, Gianella Ydoña tildó de infeliz de m(...) a Josimar por presentar denuncia en su contra. “Jostin y yo siempre juntos! Ya déjanos vivir felices por favor! yo no tengo la culpa que seas un infeliz de m(...) déjanos en paz”, indicó la expareja del salsero en su cuenta de Instagram.

En la llamada que grabó Gianella Ydoña se escucha decir al salsero que no quiere problemas y que sólo desea pasar con su hijo unos días. No obstante, es la joven quien le niega poder ver al menor porque afirma que tiene miedo de no vuelva a verlo.

Los problemas entre Josimar y Gianella Ydoña llegaron a un punto de quiebre cuando la familia del salsero agredió a la joven por decir que el cantante sólo le entregó patas de pollo a su hijo. La tía del intérprete de “La Protagonista” indicó que fue la joven quien la agredió y presentó una denuncia en su contra.

