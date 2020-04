Gianella Ydoña y Josimar continúan distanciados. La exesposa del salsero denunció que Josimar no se hace cargo de su hijo y no envía una pensión para el sustento del menor.

“Él no me da desde el año pasado lo que es departamento y de ahí estuvo solo dando la pensión del bebé, pero ahora tampoco me da la pensión del bebé desde que ha empezado esto de la cuarentena porque según él no tiene dinero porque no está trabajando”, cuenta Gianella Ydoña en el programa de Magaly Medina.

Después de 30 días de no cumplir con la pensión del menor de sus hijos, el cantante decidió enviarle una canasta con víveres al menor. “Él cree que es humillante mandar a su hijo un sick pack de leche, unas lentejas y full patas de pollo (...) esa es la pensión de Josimar el cantante”, indica Gianella Ydoña sobre la canasta de víveres que recibió.

“Me lo traen a mi hijo bajo de peso, con tos, no está haciendo las cosas bien (...) de donde él me saco sin hijo, he tenido que regresar sin hijo. Él tiene su cuenta recontra abastecida, eres millonario, Josimar, qué te pasa, cómo le vas a hacer eso a tu hijo”, indica Gianella sobre Josimar.

NO QUIERE QUE PUBLIQUE FOTOS DE SU HIJO CON SU NUEVA PAREJA

Gianella Ydoña publicó un furibundo mensaje en redes sociales donde expresa toda la cólera que le hace sentir que su hijo comparta tiempo con la actual pareja del cantante Josimar.

Gianella Ydoña recibió muchos comentarios sobre la cercanía de su hijo con la actual pareja del cantante. Ella se mostró muy molesta porque Josimar publicó grabaciones en las que aparece el hijo de ambos con María Fe.

“Yo no tengo la culpa de que mi hijo tenga que compartir su cama con la de turno. Eso díganselo a Josimar, a mí también me jode mucho. Es más él sabe que no puede subir ni fotos de mi hijo con alguien más, pero bueno le gusta joderme y no le haré caso”, menciona la joven en su publicación de Instagram.

Josimar envía canasta de víveres a su hijo

