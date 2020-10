Gianella Ydoña, ‘La protagonista’, restó importancia a las críticas de Magaly Medina tras publicar un video donde se le observa al lado de un joven quien le agarra las ‘bubbies’ en Instagram.

“No me importa la opinión de la señora Magaly, es su punto de vista. Por mi parte, la pasé genial, me di una escapada con mi pareja este fin de semana a un club”, dijo ‘La protagonista’.

¿Cuánto tiempo llevan saliendo?

Recién, poco tiempo. Se llama Fabricio.

Magaly resaltó que tu pareja estaba ‘chino de risa’ en el video…

No entiendo a qué se refiere, pero como puedes ver (en la foto) él es así, medio chino.

¿Josimar te ha reclamado por tu nueva pareja?

No y no creo que le importe. Estoy feliz y tranquila, no permitiría que nadie perturbe mi felicidad.

¿Llegaron a un acuerdo con respecto a la pensión de alimentos de tu hijo?

No. Él sigue pasando media pensión desde que empezó la cuarentena. Ese tema lo está viendo mi abogado.