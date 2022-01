Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana, volvió a llamar la atención en las redes sociales después de que en medio de la celebración del Año Nuevo 2022 se animara a cantar “Fly me to the moon” de Frank Sinatra.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el deportista compartió un video en donde lo vemos luciendo un elegante terno y con un micrófono en mano empieza a cantar a todo pulmón, frente a los presentes.

El video que hasta el momento acumula más de 300 mil reproducciones viene generando gran alboroto entre sus fanáticos, quienes recurrieron a las redes sociales para elogiar a Gianluca por su interpretación.

“Cervecero”, “¿Hay algo que no sepas hacer?”, “Cantas, bailas, juegas bien, eres romántico. ¿Qué cosa no haces bien lapa?”, “Y acá en Perú cantando el cervecero con Cueva. Feliz Año Lapagol”, “¿Se puede ser más perfecto?”, “Tiembla Gianmarco”, fueron algunas reacciones de sus fanáticos.

Sin embargo, André Carrillo, mediocampista de la selección peruana y compañero de Gianluca Lapadula, le pidió que mejor regrese a lo suyo. “Hermano anda al área nomas”, escribió en los comentarios.

