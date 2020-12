¡ATERRADA! Gigi Mitre se mostró indignada al conocer el terrible incidente que protagonizaron Samahara Lobatón y su novio ‘Youna’, al agredirse mutuamente. Ambos terminaron detenidos en la comisaría de La Perla y el parte policial revela que la pelea pudo acabar en tragedia.

La conductora de ‘Amor y fuego’ tildó de ‘vergonzoso’ que Youna haya agredido a Samahara Lobatón y ella haya intentado defenderse con un cuchillo. Gigi Mitre indicó que ambos ‘eran muy jóvenes para formar un hogar’.

“Me parece vergonzoso, de película de terror. Mucho tiene que ver la educación. Estos chicos han querido jugar a la casita temprano, sin haber terminado estudios, rápido, a esa edad. Para colmo, ya que se han mandado a ser una pareja madura, ¿se comportan así? Él la agrede con la bebé en brazos. Ella agarra una arma blanca ¿Se querían matar entre ellos?”, dijo Gigi Mitre muy ofuscada.

ABEL LOBATÓN MINIMIZA PELEA

En declaraciones a ‘Amor y fuego’, Abel Lobatón minimizó la agresiva pelea que protagonizó su hija, Samahara Lobatón con el padre de su hija, Jonathan Horna, también conocido como ‘Youna’. El exfutbolista dijo que todo se trató de ‘una pelea de pareja’ que deben solucionar entre ellos.

“Es un problema de pareja, lo van a solucionar de la mejor manera, son personas adultas. Hasta el momento no se sabe nada. Yo no puedo hablar de cosas que no he visto. Yo no puedo definir a nadie por un problema, simplemente llegar a un acuerdo como pareja que son”, dijo Abel Lobatón.

