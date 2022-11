Gigi Mitre y Rodrigo González comentaron este miércoles el nuevo tatuaje de Christian Domínguez, el mismo que se realizó en vivo y en directo en América Hoy en honor a Pamela Franco, por haber roto su polémica maldición de los tres años. “Yo siento que Pamela, si bien lo ama, está alerta, está como que ‘a mí no me va agarrar con los pantalones abajo”, dijo el popular Peluchín.

Por su parte, su compañera se mostró sorprendida por el nuevo diseño que el cumbiambero se impregnó en la piel, e hizo referencia a los pasados tatuajes que se hizo por sus exparejas. “No puedo creer que se haga un tatuaje, ya no es que lo hayamos dicho nosotros, está comprobado que cada que se tatúa por alguien, sala. La verdad que qué ganas de arriesgar su relación, ya llegaron a los tres años, ya no la frieguen. Todavía se tatúa públicamente, como para que digan que es por Pamela, no aprenden, necios”, acotó la conductora de Amor y Fuego.

Rodrigo González también habló de las lágrimas de Christian Domínguez y aseguró que Ethel Pozo le contagia su facilidad para romper en llanto. Asimismo, le recomendó que se tatúe el nombre de sus hijos o de sus padres, pero no de sus actuales parejas porque más tarde podría arrepentirse.

“Todavía la cara (de Pamela), hay que ser bien caradura. Va terminar haciéndose el tatuaje de la cara de Pamela con antifaz, para cuando la quiera caletear”, agregó Gigi Mitre.

Christian Domínguez llora tras romper la maldición de los tres años

Christian Domínguez cumplió tres años de relación de Pamela Franco y acabó con la ‘maldición’. El cantante no pudo evitar derramar algunas lágrimas al recordar los momentos que pasó con su pareja por la pandemia.

Según detalló, durante el estado de emergencia, el cumbiambero tuvo que continuar trabajando y alejarse de Pamela Franco, y ella siempre lo apoyó a pesar de la distancia.

“La pandemia para nosotros fue muy fuerte, ella estuvo en ese momento tan difícil. Nunca se alejó, al contrario, siempre estuvo allí, para mi eso fue la mejor demostración de amor de amor, porque ella no tenía por que seguir conmigo. Ella eligió quedarse, luchar conmigo, aguantar las horas que me alejaba de la casa, el no, verme por mucho tiempo, incluso cuando estaba embarazada ”, señaló con la voz quebrada.

