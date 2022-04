Rodrigo González y Gigi Mitre iniciaron su programa ‘Amor y Fuego’ cuestionando los enfrentamientos que han ocurrido por el paro nacional de transportistas, quienes reclaman el alza en el precio del combustible. Sin embargo, fue la conductora quien descargó toda su furia contra el presidente Pedro Castillo.

Gigi Mitre señaló que siente frustración e indignación, al igual que muchos peruanos por la situación de inestabilidad que vive el país. Según dijo, “es una pena” a la crisis que hemos llegado con autoridades investigadas y con elevados precios de algunos productos de la canasta básica familiar.

“Cada vez nos estamos hundiendo más y lo único que demuestra nuestras autoridades empezando por el presidente, sus ministros, varios congresistas es que tienen cero amor por el país”, argumentó.

“Lo único que les interesa son sus beneficios personales, es el colmo que nos encontremos en una situación así, el Perú está harto, cansado y lo único que hacen nuestras autoridades es cubrir porque quieren hacer de esto un país como Venezuela, como es Cuba e inclusive me atrevo decir que hasta peor. Es muy triste, qué pena el futuro que les espera a todos los niños y juventud ”, agregó.

En otro momento, Gigi Mitre cuestionó duramente al gobierno de Pedro Castillo al calificarlo de “nefasto, autoritario, incompetente y corrupto”.

“Lo único que sabe hacer es tener ministros con antecedentes policiales, pegalones, sus amigos y sus vecinos. Demuestre, señor, que usted tiene amor por el Perú y no sus intereses, ¿dónde están sus sobrinos? Usted dice no más pobres en un país rico, faltó decir empezando por mi familia, ahora está inaugurando colegios, no se preocupa por el verdadero peruano que no tiene que comer. Tiene cero capacidad en poner orden, ni visión para resolver conflictos. Necesitamos a un presidente que tenga pantalones, no como usted, que no sabe dónde está parado”, dijo.