FUERTE Y CLARO. Gigi Mitre no cree en la relación que mantuvo Karla Tarazona con Rafael Fernández luego que el empresario saliera a decir que el amor que sentía se fue desgastando. Según la conductora de ‘Amor y Fuego’, todo fue parte de un contrato que ya terminó.

“La versión lorcha de Shakira y Piqué, jaja. A mí no me extraña en lo absoluto, tengo un ‘huevo’ de teorías. El huevero nunca ha ocultado que le encanta la vaina, le encanta la tele, se presta para todo. Karla siempre ha estado vigente, es una buena persona, cae bien, le tengo aprecio, es buena onda, pero así como tenía una consideración, tengo que aceptar que a mí siempre me pareció un contrato de intereses ”, inició diciendo la compañera de ‘Peluchín’.

En esa línea, la conductora consideró que mientras el ‘huevero’ buscaba fama estando con la Tarazona, ella estaba encantada con el nuevo estilo de vida que mantenía, es decir, llena de lujos.

“Cero amor, lamentablemente Karlita se impresionó con el helicóptero, la casa, si bien ella es trabajadora, no tenía ese estilo de vida y el huevero desde que la conoció, lo único que ha hecho es el helicóptero, que 28 carros, que las carteras Luis Vuitton y a la vez, mientras él hacía eso, Karla le daba la fama. Entonces era un contrato de intereses . El ‘huevero’ ya es conocido, hasta fotos le piden. En otras palabras nos han hueveado”, remarcó.

“RAFAEL FUE INFIEL”, DICE REINALDO DOS SANTOS

Reinaldo Dos Santos dejó en shock a todo el set de ‘En Boca de Todos’ al asegurar que la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández no fue por mutuo acuerdo, sino por una infidelidad de parte del mismo ‘Rey de los Huevos’.

“¿Hubo infidelidad? Hubo infidelidad, sé que será polémico (lo que diré), pero es de parte de él . Con todas las letras aquí hubo algo que se descubrió y lo que se descubrió fue de parte de él”, puntualizó.