PAPELÓN. Gigi Mitre también lanzó su fuerte respuesta a Fiorella Cayo por decir que ambas eran amigas y que se siente decepcionada del programa ‘Amor y Fuego’ por difundir las imágenes donde aparece besando apasionadamente. La conductora del magazine desmintió a la actriz y hasta la negó como personas cercanas.

“ Sé de ti desde que éramos chibolas porque hemos estado en el mismo colegio, pero ni ahí hemos conversado . Nos hemos estado en la promoción, no somos amigas, nunca he ido a tu casa, ni tú a la mía, no te sigo”, arremetió.

Además, Gigi Mitre aseguró que en ningún momento se matriculó en la escuela de actuación y de baile que tiene la familia Cayo. Incluso la llamó mentirosa.

“Con todo cariño, Fiorella, poco inteligente es usarme para promocionar tu academia de baile. Yo bailo pésimo, ya quisiera yo saber bailar y actuar. No mientas, no hay necesidad, en mi vida he pisado tu academia... Cariño mío, si hubiese ido a tu estudio bailaría mejor. No hay necesidad de mentir, además en el colegio de monjas nos han enseñado a no mentir”, dijo.

“A quien sí conozco es a tu primer marido, super caballero conmigo. A tu segundo marido también lo he visto, entonces hacernos quedar como a nosotros traicioneros y desleales no. Otra cosa, si a mí me hubiese pasado, ya me relajo. No es un delito, no has matado a nadie ”, agregó.

TROME | Peluchín responde a Fiorella Cayo

‘PELUCHÍN’ EXPLOTA CONTRA FIORELLA CAYO

Rodrigo González inició su programa ‘Amor y Fuego’ este viernes para arremeter EN VIVO contra Fiorella Cayo, luego que esta publicara un video para asegurar que violaron su intimidad y la acosaron al exponer imágenes de ella besando apasionadamente a su galán. ‘Peluchín’ cuestionó duramente a la actriz.

“ Es muy fácil ponerte tus bobitos, tus botitas y sentarte frente a la cámara y empezar a victimizarte . Es periódico antes de ayer, pero ella sigue diciendo que ha tenido que pasar por un couch de gestión emocional”, dijo.

En esa línea, Rodrigo González le dejó en claro a la hermana de Stephanie Cayo que ellos no le deben nada, ni aun así cuando les da entrevistas con su familia.

“Lanza cada disparatada frase y dándola como cierta. Ha dicho muchas mentiras y nos da clases de moral, cuando nadie la ha juzgado, nos hemos divertido . La familia Cayo piensa que todos los programas estamos hechos para hacerlas de sus relacionistas públicos”, agregó.