Gino Arévalo decidió reinventarse luego de abandonar la televisión y verse obligado a cerrar su restaurante, porque ya no le alcanzaba el dinero para pagar el alquiler ni a sus trabajadores. El popular cómico tampoco encuentra trabajo en la TV, por lo que ahora se recursea como taxista y vendedor ambulante de helados.

Un informe de Magaly Tv La Firme ingresó a la intimidad del humorista, quien reveló que fue dos veces víctima de la delincuencia mientras taxeaba. Según su testimonio, le robaron en dos oportunidades, una en La Victoria y otra en Cárcamo, cuando recogió a un pasajero y le arrancharon su celular.

Pero eso no es todo. En los días bajos, Gino Arévalo se ve obligado a salir a las calles de Ventanilla personificado como su entrañable personaje de ‘La Tacachera’. Se pone peluca, se maquilla y se coloca sus implantes para salir a ofrecer los helados artesanales que su esposa prepara en casa.

“La televisión es ingrata, no es perpetua, yo pensaba que era así, teníamos todo a la mano, pero hay que pisar tierra, la televisión no va durar para siempre”, indicó para las cámaras de la urraca.

GINO ARÉVALO PERDIÓ 50 KILOS DE PESO

Gino Arévalo fue uno de los primeros artistas en someterse a la cirugía de manga gástrica. Antes pesaba 126 kilos y ahora luce una delgada figura, aunque confiesa que la operación le ha traido problemas. “Me operé por salud pero ahora no puedo comer y tomar al mismo tiempo. O tomo líquido y queda ahí o como sólido y queda ahí, pero no puedo mezclar los dos, me hace devolver todos los alimentos. Me puedes servir un plato normal pero no lo voy a acabar”, indicó.

