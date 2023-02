Gino Arévalo llamó la atención de sus seguidores en los últimos días tras un informe emitido en Magaly Tv La Firme donde comentaron la difícil situación que viene atravesando tras verse obligado a cerrar su restaurante de comida selvática en Los Olivos porque no podría pagar el alquiler ni cubrir el sueldo de sus trabajadores.

En ese sentido, confesó que ahora mismo se encuentra haciendo taxi por aplicativo y por las tardes, se dedica a vender helados como ambulante en las calles de Ventanilla. Para el cómico la situación ha sido muy complicada, pues antes era toda una estrella de la pantalla chica.

Gino Arévalo también reveló que fue uno de los primeros artistas en someterse a una cirugía de manga gástrica, gracias a la cual pudo perder hasta 50 kilos de peso. Es así que de pesar 126 kilogramos, ahora pesa 76.

Sin embargo, confiesa que la operación le trajo problemas. “Me operé por salud pero ahora no puedo comer y tomar al mismo tiempo. O tomo líquido y queda ahí o como sólido y queda ahí, pero no puedo mezclar los dos, me hace devolver todos los alimentos. Me puedes servir un plato normal pero no lo voy a acabar”, indicó.

GINO ARÉVALO FUE VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA

Según un informe de Magaly Tv La Firme, el humorista no consigue trabajo en la Tv, no tiene shows como cómico y tuvo que cerrar su local porque no le alcanzaba para pagar el alquiler.

Ahora se ha visto obligado a trabajar como taxista, aunque confesó que ha sido víctima de la delincuencia en dos oportunidades. “Una vez fue en La Victoria y la otra vez en Cárcamo. Uno de los clientes me pidió y me arrancharon el celular”, confesó.

En ese sentido, Gino Arévalo reconoció que su trabajo en la televisión lo embelesó en su momento. “La televisión es ingrata, no es perpetua, yo pensaba que era así, teníamos todo a la mano, pero hay que pisar tierra, la televisión no va durar para siempre”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Carloncho ‘echa’ a Deyvis y confiesa que visitaron sauna: “Estuvimos calatitos”

Luisito Caycho se endeudó por 10 años en Barcelona para abrir su propio restaurante: “Estudié tres años para chef”

Sergio George arremete contra Yahaira: “Me trae pérdidas... no me interesa, no es mi tipo de mujer”