SE MUERE DE AMOR. Gino Assereto estuvo este viernes en América Hoy y se refirió a Jazmín Pinedo, su expareja y mamá de su hijita, de quien se separó a inicios de 2020, antes de iniciada la pandemia.

En el programa le preguntaron si la ‘chinita’ era ‘periódico de ayer’ y el también cantante lo descartó rotundamente. “Jazmín jamás será un periódico de ayer porque es la mamita de mi hija y yo adoro a la china”, dijo.

Las conductoras le indicaron que deseaban una reconciliación entre ellos y Gino afirmó que no lo descarta. “Lo que pasa es que no es que dependa de ella, las cosas tienen que fluir, yo a la chinita la adoro y siempre lo he dicho. Tengo un sentimiento muy especial hacia ella pero en estos momentos estoy enfocándome en mí como persona, en mejorar, no solo en lo físico, sino también adentro. Lo más importante es trabajar en el corazón, en el interior”, explicó.

En ese sentido, confirmó que siempre se ve con Jazmín Pinedo. “Yo la veo casi siempre con mi hija, salimos de viaje juntos, mientras mi hija sea feliz y reciba amor, yo siempre voy a estar ahí”, agregó Gino Assereto.

Finalmente, indicó que está viviendo ‘un nuevo renacer’ y que en los últimos años siente que ha madurado en el ámbito personal. “Estamos empezando a conocernos nuevamente, yo no trato de postergar las cosas sino estoy dejando que fluya. El amor no solamente es ‘yo te amo, siento cosquillitas en el estómago’, sino te acepto como eres”, concluyó el chico reality.

