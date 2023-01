El nombre de Gino Assereto saltó a la palestra esta semana, cuando Jazmín Pinedo confirmó que está nuevamente enamorada luego de varios años de haber teminado con el chico reality, quien ahora es el blanco de los rumores por su orientación sexual.

En unas recientes historias de Instagram, el ‘Guerrero’ se refirió a las especulaciones sobre si es gay o no y se negó a cofirmarlo. “ Soy lo que quiero ser , si yo quiero salir en una foto posando de alguna manera, sin ser vulgar, sin hacerle daño a nadie, una foto sin polo, lo hago, me gusta, pero no pierdo el tiempo ni bloqueando ni respondiendo porque yo respeto mucho lo que dicen, su opinión. Si tú piensas que soy gay, lo respeto mucho. Es más, tengo una canción que dice ‘Saliendo del clóset’” , acotó.

Asimismo, indicó que en el caso de que fuera gay, no tendrían ningún problema en decirlo. “¿Por qué habría algo de malo en decir ‘soy gay’?, por qué tendría que ocultarme”, refirió.

Toda esta oleada de rumores hizo pensar a sus miles de seguidores en las parejas que tuvo Gino Assereto, y aunque la más famosa de todas es Jazmín Pinedo, también fue relacionado como Michelle Soifer y antes de su relación con la popular ‘Chinita’, mantuvo un romance con Sandra del Pilar Alburú Merino, la madre de su primera hija.

¿QUIÉN ES SANDRA ARBULÚ MERINO, LA EX DE GINO ASSERETO?

Sandra del Pilar Arbulú Merino es una chiclayana que mantuvo una relación con Gino Assereto hace varios años. Fruto de su romance, nació la primera hija del chico reality, Ariana Assereto, quien ahora está próxima a cumplir 17 años y hasta tiene pareja, según confesó su propio padre.

Aunque no se conoce mucho de la vida privada de Sandra Arbulú, su nombre repercutió en los medios de prensa en 2011, cuando le entabló una demanda de alimentos al chico reality. Algunos años después, en 2013, la joven volvió a denunciarlo por el mismo delito y aseguró que en 2013 solo le depositó tres veces el monto de 1007 soles el 30 de abril, el 31 de mayo y el 1 de julio. Pese a eso, Sandra no le negó ver a su hija e incluso Gino salía con su pequeña y Jazmín Pinedo en las portadas de las revistas.

El resultado de dicho juicio determinó que el ‘Guerrero’ debía pagar mensualmente la suma de 4000 soles a Arbulú para los gastos de su menor hija.

En 2017, el problema continuó y la corte superior de Justicia de Lambayeque declaró a Gino Assereto como rebelde, por no cumplir con la pensión de alimentos y no asistir a las audiencias del juzgado de familia de Chiclayo, donde vivía la menor. Según transcendió en ese momento, el chico reality mantenía una deuda superior a los 68 mil soles por concepto de manutención.

Luego de varios años de enfrentamientos, la paz parece haber llegado para la expareja. Y es que Ariana Assereto es muy apegada a su padre y a su madre, a quien hace poco presentó en redes sociales y sus seguidores se sorprendieron por su apariencia visiblemente jovial.

