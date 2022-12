Gino Pesaressi levantó la copa de ‘El Gran Show’ el último sábado 10 de diciembre en una final de infarto y compitiendo con los ‘favoritos’ Melissa Paredes y Santiago Suárez. El exchico reality protagonizó un romántico baile junto a su pareja Alexandra Clavijo, a quien sorprendió dándole un tierno beso EN VIVO.

La pareja se lució y se llevó el aplauso del jurado calificador tras finalizar su presentación con un romántico beso que despertarían rumores de un posible romance.

Sin embargo, semanas atrás, en declaraciones para ‘América Hoy’, el también modelo descartó algún tipo de relación sentimental con su pareja de baile, a quien admitió tenerle un gran cariño. “ Soy muy profesional con eso, aparte la quiero mucho, Ale es lo máximo, gran bailarina ”, acotó.

Aunque Gino no quiso revelar el nombre de la persona de quien está interesado, también dejó abierta la posibilidad que se trate de su expareja Mariana Vértiz.

“ No estoy saliendo, pero estoy hablando con alguien que me cae muy bien. No es conocida , no me gusta salir con gente del medio, así que no tiene nada que ver”, puntualizó.

TROME | Gino Pesaressi se besa con su pareja de baile

MARIANA VÉRTIZ Y EL TIERNO MENSAJE A GINO PESARESSI

Gino Pesaressi se llevó el primer lugar de ‘El Gran Show’ tras ganar en votos al actor Santiago Suárez. Su pequeña hija Gia estuvo presente en el set de América Televisión para alentarlo, sin embargo, sorprendió que su expareja Mariana Vértiz también haya estado a la expectativa de su triunfo.

A través de su cuenta de Instagram, la hermana de Natalie Vértiz comentó la publicación de Gino Pesaressi donde mostraba su triunfo en el programa de la ‘señito’. Con un mensaje con corazones rojos y aplausos, le escribió: “Orgullosas”.

Mariana Vértiz decidió escribió un mensaje en compartido con su pequeña y demostrar así el cariño y respeto que le tiene al exchico reality. Como se recuerda, la también empresaria terminó su compromiso con Diego Callegari y recientemente se le ha visto más cercana a Gino por el bienestar de su hija.

