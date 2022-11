Gino Pesaressi rompió en llanto en pleno programa de ‘El Gran Show’ luego que la producción le compartiera un video donde aparece su hija Gia enviándole saludos y reconociendo lo buen padre que es. El exhicoreality fue sorprendido por su expareja Mariana Vértiz, también hermana de Natalie, fue quien hizo posible el ‘regalo’.

En las imágenes también aparece Gino contando el momento en que se enteró que iba a ser padre y cómo este hecho le cambió la vida por completo, sobre todo cuando vivía la muerte de su padre por el cáncer.

“Gia fue una sorpresa, al principio definitivamente éramos muy jóvenes y no esperábamos que algo así tan radical nos pase porque sabíamos los cambios que implica tener una hija. De hecho tenemos una relación de padres (con Mariana Vértiz) , es muy difícil no ver unas fotos de ella de antes y ahora, son ocho años que han pasado volando, Gia me cambió para muy bien. Yo gracias a ella soy muy feliz”, dijo.

Por su parte, su pequeña Gia también le dedicó unas palabras a su padre, reconociendo sus actitudes y lo buena persona que es.

“ Mi papá conmigo es muy bueno y él me enseñó a bailar, le diría que siga siendo el mejor papá del mundo y que gane otra vez en ‘El Gran Show’”, señaló en un emotivo video.

La conductora del reality de baile, Gisela Valcárcel, fue quien reveló que Mariana Vértiz es la persona que grabó a su hija para sorprender a Gino.

MARIANA VÉRTIZ Y SU DEDICATORIA A GINO

Mariana Vértiz, hermana mayor de Natalie Vértiz, dejó sorprendidos a todos sus seguidores en TikTok luego que publicara un video antiguo donde figura su expareja Gino Pesaressi y su pequeña hija Gia.

Cabe precisar que la también influencer pasó a las filas de las solteras luego de romper su compromiso con Diego Callegari, quien ya le había entregado el anillo y estaban pronto a casarse. Pese a después de su ruptura con Gino no había posteado nada de él, esta vez la empresaria se animó a hacerlo con un emotivo mensaje.

“ Eres un súper papá, gracias por estar para nuestra hija” , se lee en la descripción del video donde aparece Gino haciendo entretener a su pequeña.