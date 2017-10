Giovanni Ciccia dice que secuela de D’jango es un drama familiar [VIDEO]

Giovanni Ciccia, protagonista y productor de ‘D’jango, sangre de mi sangre’, afirmó que dicho filme es un ‘drama familiar’ y no hace apología a la violencia, después de la presentación del tráiler oficial. La película se estrena el 25 de enero del 2018.



“Es una ficción basada en la primera película, donde un hombre, después de 15 años de prisión, sale a buscar a su familia y encuentra que no puede recuperarla porque la ciudad está más violenta que antes”, comentó Giovanni Ciccia.



Algunos podrían decir que esta película genera más violencia...

No creo que las películas generen violencia, sino catarsis y, ver reflejada nuestra sociedad en el cine, siempre es importante. El público saldrá emocionado y con una mirada nueva de las cosas.



En dicha historia, Tatiana Astengo es la esposa de D’jango, quien ahora protege a su hijo ‘Montana’, un joven delincuente encarnado por Emanuel Soriano.



“Han pasado 15 años de la primera película y mi personaje evolucionó, pero hay sufrimiento. Siempre para una madre, los hijos son su prioridad, sean lo que sean, no la voy a juzgar”, agregó la actriz.

MIYASHIRO

A su vez, Aldo Miyashiro está feliz por su papel como ‘Freddy Marquina’, líder de una banda de secuestradores.



“Yo quiero a D’jango en mi organización, pero él quiere plantarse. Me jalo a su hijo ‘Montana’ y se genera un conflicto. Estoy feliz porque D’jango es un clásico y porque hago un papel dramático después de dos comedias”, añadió.