Creativo, talentoso, callejero y ahora reflexivo. Giovanni Ciccia pertenece al grupo de los actores más representativos del cine peruano. Protagonista de largometrajes exitosos como fue la trilogía de ‘Django’, ‘No se lo digas a nadie’ o ‘Tinta roja’, también puede ser presentado como músico del grupo de rock ‘Los Chabelos’, y no es ajeno a lo que significa vivir en un mundo con Pandemia. Hoy, a puertas de una tercera ola, el actor se expresa tal como es: con miedos, temores, valentía y anhela, como todos, que el mundo regrese a ser como antes, cuando todo era normal.

Giovanni, ¿Cómo asumes esta pandemia?

Se dividió en varias etapas.

¿Cuál fue la primera?

Fe y esperanza. Nos decíamos que tengamos paciencia que esto va acabar.

¿Luego que siguió?

Entender que tienes que convivir con esto y eso fue lo más doloroso.

La mascarilla es parte de nuestro look diario

Fastidia y ahora que es obligado usar doble, siento que me falta el aire.

¿Te ahogas?

Fui a la clínica y subí varios escalones y en el cuarto piso, casi me desmayo. Me quita mucho el oxígeno.

¿No será por el cigarrillo?

Lo he consumido para la construcción de algún personaje.

¿Nunca te ´pegaste’?

Le doy bastante valor a la salud.

¿Qué daños físicos te ha traído este Covid?

Primero, me he puesto mucho alcohol a la piel y se me ha secado.

¿Otra cosa?

Las marcas en la cara.

¿Temas psicológicos?

Ansiedad en las noches. Allí las cosas se ponen más bravas. Empiezas a pensar en las posibilidades y la cabeza te da vueltas.

¿Y en estos momentos?

Estoy optimista por el proceso de vacunación y siento que nos están salvando.

¿Y lo positivo?

Ja, ja, ¿es en serio?

Claro

La verdad es que no encuentro qué decirte.

Pero algo habrás mejorado

Ahora soy mucho más tolerante.

Eso es algo muy bueno

Lo último que quiero ahora es problemas y discusiones.

¿Otro rasgo favorable?

Me he vuelto más empático. Miro al costado y él de al lado también vive un infierno.

¿Algo doloroso y triste?

El Facebook parece un obituario y es todos los días

¿Sigues caminando?

Siempre fui de hacerlo y ya no disfruto, porque voy con la mascarilla puesta.

Algo más que hayas ganado en este tiempo

He aprendido a escuchar.

¿Cómo sucedió?

Hay tanta opinión emotiva y con cólera, que prefiero oír para hablar con propiedad.

¿No desfogas en las redes?

Ya no pongo tanta opinión, porque no vale la pena. Hay mucho odio y a mí no me gusta que me insulten.

¿Se valora más al espectador que hoy no tienes al frente?

He descubierto, más que nunca, la importancia de tener un público. No he reemplazado el teatro presencial. Eso de hacerlo virtual, es un paliativo.

¿Teatro sin gente?

No lo es. Llámenlo como quieran, pero es otra cosa.

¿Qué extrañas?

El aplauso, la valoración de la gente a tu trabajo.

Vas por la calle y ahora pasas desapercibido

Me reconocen y no entiendo cómo. Debe ser por la voz, los ojos, la forma de caminar. Me piden fotos y sin quitarme el protector, la doy. Son fotos pandémicas.

¿Te gusta más el anonimato?

Siempre he agradecido no ser tan famoso como para no poder ir por la calle y hacer mi vida.

¿Estar en casa no te llamó la atención ver fútbol?

Nunca me ha interesado.

¿En serio?

Óscar López Arias tiene una frase: ‘Nunca he visto un futbolista en un teatro’ y yo respondo que no voy al estadio. Cada uno con sus intereses.

Ustedes, los actores son simbólicos, cuando esto pase, ¿guardarás de recuerdo tu primera mascarilla?

Las voy a quemar todas. Estás bien huev….

Pero si vas a escribir algo sobre el COVID

En el futuro, va a ser inevitable hablar de esto.

Entonces a seguir cuidándose

Tenemos que seguir con la guardia en alto.

