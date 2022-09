El actor Giovanni Ciccia comentó que disfruta mucho su personaje de ‘Diego Montalván’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’ y que tiene mucha química con Ivonne Frayssinet, quien interpreta a ‘Francesca Maldini’, su esposa en la ficción.

“Es un trabajo duro que estamos haciendo aquí en Pachacámac porque estamos sacando un programa al día, el ritmo es muy exigente pero todos los compañeros son profesionales. Me siento como en familia, me siento contento de haber aceptado la propuesta y me divierto mucho siendo ‘Diego Montalván ’, pues me permite jugar mucho, es divertido, puedes jugar un montón, a distintas cosas que jamás diría en mi vida. En la calle muchos me vacilan y me dicen ‘yo también quiero el arroz de Charito’ o ‘Quiero mi concolón’, es muy divertido”, comenta el actor.

¿Qué tal el trabajo con Ivonne Frayssinet, tu esposa en la historia?

Ivonne es mi amiga hace veinte años, hay mucha química y es genial trabajar con ella. Hemos hecho teatro, hicimos la película ‘Tinta roja’ y todo fluye bien.

Además, hay mucho talento en la familia Montalván…

Sí, todos los jóvenes actores han demostrado ser muy profesionales. Karime, Franco, Guadalupe, nos tratamos como una familia, siempre nos estamos buscando en algún corte para ir a comer algo, nos llamamos para almorzar. Además, los fines de semana nos extrañamos y por eso tenemos nuestro grupo de WhatsApp ‘Los Montalván’, no estaremos grabando pero nos mantenemos conectados. Tenemos una relación muy horizontal a pesar de la diferencia de edad, somos muy amigos.

Además, se va a estrenar la película ‘La banda presidencial’ donde eres protagonista…

Sí, es una comedia donde un grupo de amigos decide asaltar un casino y terminan secuestrando a un congresista y se suscitan una serie de hechos divertidos. La película se hizo en pandemia y estrenamos el próximo 22 de setiembre.

¿Cómo se llama tu personaje?

Es Ramiro, un profesor modesto que vive con su sueldo y no le alcanza porque tiene una hija enferma y la pasa mal porque tiene esa presión económica para poder curar a su niña. Además, debe de luchar con el poco interés de los alumnos de su clase, quienes prefieren estar en las redes sociales antes que tomarle atención; así que tiene una depresión enorme y está cansado del mundo.

¿Eso lo lleva a ser parte de ‘La banda presidencial’?

Todos los amigos se meten al plan porque están cansados, hartos, de sentir que nadie algo por ellos, que su país no hace nada, y deciden romper con todo. Planifican el asalto en Halloween y llegan con máscaras de nuestros expresidentes, como García, Humala, Fujimori y Toledo.

