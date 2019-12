POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Es un hombre ‘Chicha’. No porque sea informal, poco organizado o desprolijo. Su apellido se pronuncia así en Italia. El actor Giovanni Ciccia es puntual. No le gusta generar expectativa. Nunca se pone en situación de ‘divo’. Una pregunta, una foto, siempre es bien recibida. Vive en Miraflores, pero transita sin problemas por las zonas bravas del Callao. Sube a un montículo de desmonte para que la toma salga mejor. Se limpia el jean, porque después de esta charla tiene una reunión de trabajo. Pasamos dos horas con preguntas e ingeniosas respuestas. Este ‘Django’ es más risueño que el de la ficción.

Vas por la calle, te salen dos ‘marcas’, ¿qué haces?

Les digo: “Mano, ¿cómo le vas a robar a Django?”

¿Te ha pasado?

No, pero una vez iba manejando y una mujer policía me ordenó: “Detenga el vehículo...”

¿Luego...?

Paré, bajé y me pidió una foto.

¿Otro momento peculiar?

Estaba en mi auto por Comandante Espinar y veo a un tipo orinando. Bajo la luna y muy indignado le grito: “¡Oe, cochino, meón!”

¿Qué te dijeron?

Nada, pero después se tomó una foto, me etiquetó en redes sociales y puso: “Hoy Django me gritó. Maestro”.

Esa fama también trae chicas...

No tengo tiempo para pendejadas.

Giovanni Cicci es un hombre de casa. (Fotos: Allengino Quintana)

¿Lo fuiste?

He sido joven. Soltero te diviertes por aquí y por allá.

¿Hombre de casa?

Con 17 años emparejado y dos hijos ya no estoy para otras cosas.

La tentación es grande...

La calentura se pasa con la autosatisfacción y se acaba el problema.

Los ‘tramposos’ abundan...

Es una situación en la que no quisiera estar.

¿Te molesta?

El hombre llega a su casa y juega a ser actor.

¿El infiel merece un ‘Óscar’?

Algunos sí, otros son bien huevones y no la hacen bien.

El conocido acto vendió su carro porque se gasta menos viajando en taxi. (Fotos: Allengino Quintana/GEC)

Insisto, ustedes con fama, si quieren pueden ir por esos caminos.

Más difícil es ser infiel siendo famoso.

¿Eso crees?

Imagínate, me ampayan, me reconocen y salgo en la portada de Trome con el titular: ‘Cayó Django’.

¿Eres sincero?

Soy tan honesto que si tuviera ‘trampa’, se la presentaría a mi esposa, ja, ja, ja.

¿Por qué?

No se puede vivir engañando.

Algunos dirán que eres un hue...

Que la pendejada deje de ser una virtud.

¿Qué viveza es soportable?

Está el vivo que mete el carro y no deja pasar a nadie, para mí es un tonto. El que detiene el auto para que entre el otro y pasen los dos, ese es el que vale.

En la película sales envejecido, desgarbado...

Tengo 48 años, allí parezco de 60.

Joaquin Phoenix, protagonista de ‘Joker’, confesó que para la película tuvo que bajar 23 kilos y su alimento principal en cuatro meses fue una manzana y algunas verduras...

También bajé de peso. Comía harto huevo, poca fruta, nada de trago ni arroz, pero sí mucho café y varios ‘puchos’.

¿Algo más?

Escuchaba canciones melancólicas.

¿Manejabas para ‘estresarte’?

Ahora ya no tengo auto, camino bastante.

¿Por qué dejaste la ‘nave’?

Sacando cuentas, es más caro que ir en taxi.

Fue por ahorro...

En esta ciudad necesitamos menos autos.

Pensé que era para evitar peleas.

Claro. Los peruanos somos bacanes cuando llegamos a un lugar, pero mientras manejamos, nos odiamos y nos mandamos a la mierda todo el tiempo.

¿Eres ‘caminante’?

Me gusta mucho el Centro de Lima. Hace poco estuve por el jirón Quilca y compré dos revistas ‘Caretas’ de 1971. Cinco ‘luquitas’ me costaron. Esas cosas se consiguen ‘lateando’.

¿Otro lugar para que fluyan las ideas?

Pienso mucho en la ducha, mientras cae el agua. Me quedo mucho rato y siempre me gritan: “¡Oe, no te acabes el agua!”

¿Tonero?

No.

¿Un buen trago?

Con amigos y en casa.

¿Salsero?

Rockero.

¿Rockero que se respeta no baila salsa?

Esa etiqueta ya quedó atrás, pero no soy de bailar.

¿Machista?

Creo en la igualdad de hombre y mujer. Simplemente trato de ser una persona sensata.

¿Entras a la cocina?

Me encanta.

¿Mejor sazón que tu esposa?

No sé si lo hago mejor, pero sí cocino más veces que ella.

¿Eres ‘influencer’?

Tengo Instagram, fanpage y Twitter, y de vez en cuando las uso para hablar de mi chamba.

¿No ofreces productos?

No pongo cada cosita que me regalan. Si voy a un restaurante y se come rico, lo recomiendo.

¿Programa preferido de la televisión peruana?

No veo ninguno. Solo YouTube, Netflix y Teatrix, donde acabo de ver la obra ‘Drácula’ y fue alucinante.

¿Qué mensaje deja ‘Django’?

Es la historia del peruano que quiere seguir adelante, a pesar de su pasado y presente adversos.

Hay buenos comentarios...

La gente sale con los ojos llenos de emoción, eso me reconforta.

¿No temes encasillarte en un solo personaje?

Me da miedo no tener chamba.

Gracias por tu buena onda con el diario y porque siempre vas más allá de tus declaraciones formales...

A ustedes. Siempre nos sale una buena conversación. De verdad que la película ‘Django: En el nombre del hijo’ está muy buena. Hay que ir con todo a apoyar el cine nacional. No se pierdan esta tercera parte.





Nos pidió que lo dejemos en San Isidro. Ya está trabajando en una próxima película. Nos dio la mano y se despidió con una sonrisa. Alfonso Ussía, escritor español, siempre tuvo razón: “El humor es la esencia de la sensibilidad y por ello la mejor arma, nunca destinada a hacer sangre, contra los insensibles”.