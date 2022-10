‘Gise’ Valcárcel (Lucy Bacigalupo) contó que apareció con su escudo para impulsar el nuevo modelito de muñecas ‘Gise Gladiadora’ que lanzará por campaña navideña y aseguró que no se le corre a su comadre Magaly Medina porque tiene ‘esquina’ y lo único que le falta es ‘mariachi’.

‘Gise’, ya pareces la capitana América con tu escudo, ¿vas a firmar por Marvel?

Bueno, eso del escudo es un nuevo modelito de muñecas que estoy lanzando para la campaña navideña ‘Gise Gladiadora’, pues se acaba el show en diciembre y hay que seguir facturando.

Dicen que te has ‘chupado’ con tu ‘comadre’ por eso el escudo...

¡Noooooo! Cómo se te ocurre, ¡Por favor! Yo tengo barrio, calle, esquina, lo único que no tengo es ‘mariachi’. Cuando quiera la espero, ella y yo, solas. Como decía mi abuelita: ‘Perro que ladra, aunque le quemen el pico’. ¿No era así? Bueno, mis señitos me entienden.

‘Gise’ tienes más de 30 años en la televisión, ¿no piensas colgar el micrófono?

¿Por qué lo voy a colgar? ¿Acaso está mojado? Además, si hablamos de colgar, la única que se cuelga hace 30 años de mí es la ‘comadre’. Digan lo que digan, la única reina de la TV peruana soy y seguiré siendo yo.

Por la ‘mecha’ con la comadre ha salido del sarcófago Carlos Vidal. ¿Te acuerdas de él o lo borraste del set list?

¿Carlos Vidal? Me suena, pero no me truena.

En las redes sociales los ‘haters’ te dan con palo.

Como diría mi amiga Lilia, por recomendación de mi abogado defensor me abstengo de declarar.

‘Gise’, en la boda de tu hija, ¿por qué bailaron ‘el gusano’?

Yo bailo ‘el gusano’ todos los fines de semana, siempre es bueno mantener el cuerpo en forma. Ahora no seas sapa y no preguntes con quién me meneo.

A la franca, ¿no te gustan las carteras caras?

¡No hermana! Esas banalidades no van conmigo, yo compro en el bazar de mi barrio, con creaciones Bibi soy feliz.

¿Atracas un colágeno como Facundo, que ha dicho que ‘te ama’?

Mira, colágeno tengo de sobra, vencido pero colágeno al fin. Aunque ese Facu está, está... Señor, quítame estos malos pensamientos, pero porfa, ¡'saltea’ el de Facu!

'Gise' dice que también le daría el Oscar a Lucy Bacigalupo que la imita, pero se lo daría por la cabeza. (Foto: Trome)

¿Te tomarías un café con tu comadre?

¡Nooo! Ella se intoxica con café, eso me han contado, yo no sé nada.

¿Has visto la parodia ‘El gran chongo’ de ‘JB en ATV’ donde Lucy Bacigalupo te imita, hasta han pedido un Oscar para ella.

Buenísima, claro que sí, qué maravilla, yo misma le daría el Oscar, pero por la cabeza... Me encanta, todo esto es un show y el que se pica, pierde.