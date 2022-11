Gabriela Herrera fue eliminada automáticamente de ‘El Gran Show’ por no cumplir con una de las normas del contrato. Ahora, la productora GV de Gisela Valcárcel le habría enviado una carta notarial donde tendría que pagar una multa, según ‘Amor y fuego’.

El reportero del programa se acercó a la bailarina para preguntarle sobre este conflicto legal. “Gabriela, ¿nos hemos enterado que GV te ha mandado una carta notarial diciendo que tienes que pagar 4UITS? ”, le consultaron. “ No puedo responder. No puedo responder, justo por esos temitas ”, respondió la influencer.

Asimismo, el periodista quería saber si ella pensaba que la empresa de la ‘Señito’ estaría siendo abusivos por no dejarle trabajar y ser entrevistada en otros canales. “ Lo que se ve, no se pregunta. Qué te puedo decir, no puedo responder. Me tienen atada por ese lado ”, contestó.

¿Cuánto tendría que pagar Gabriela Herrera a GV?

De acuerdo con la nota de ‘Amor y fuego’, Gabriela Herrera debería pagar 4UITS; es decir, 19 mil soles. Esta multa sería por no respetar el contrato, luego de que ella declarara frente a las cámaras de Willax.

Gabriela Herrera explotó contra “El Gran Show” y los llamó hipócritas

La exconcursante del reality habló con ‘Amor y fuego’ sobre su reciente expulsión y llamó ‘hipócritas’ a los concursantes. “Siento que muchos fueron hipócritas. A la gente no le gusta que le digan la verdad en la cara y eso está mal (...) Este mundo es tan raro. Hemos visto, imagínate, regresar a personas que han hecho peores cosas y mira, están ahí parados”, señaló.