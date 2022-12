Durante una chocolatada con niños, Gisela Valcárcel no dudó en afirmar que Papá Noel es un invento del hombre, esto pese a que muchos pequeños creen en esta figura navideña.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe ¿no? (...) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe es algo creado, no estamos en desacuerdo está muy bien porque nos alegra” , expresó.

La popular señito realizó una actividad en San Juan de Lurigancho, previo a las fiesta de fin de año y enfatizó que el protagonista de Navidad es Jesús.

“El mundo cristiano celebra la Navidad el 25 de diciembre, como tú tienes una fecha de nacimiento, también sabemos que Jesús nació en la tierra y que su cumpleaños es este mes, y es tan bueno que en su cumpleaños no recibe regalos sino que los da”, indicó.

