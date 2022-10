¿LE SALE COMPETENCIA? Gisela Valcárcel y Facundo González han protagonizado más de un coqueteo en vivo durante El Gran Show; sin embargo, durante la última gala del reality de baile, Adolfo Aguilar no dudó que lanzar frases al chico reality, todo en presencia de la ‘señito’.

En ‘Amor y Fuego’ se evidenció que el jurado ‘gileó' con Facundo González y hasta le pidió el mismo trato que con la conductora de TV.

“Yo no entiendo por qué a mi no me cargas, das vueltas y esas cosas (Gisela: ¡Cómo te va cargar!) jajaja ¿no es el mismo trato para todos los conductores? (Gisela: nooo)”, expresó.

Adolfo Aguilar a Facundo González: “Te queda muy bien la onda sexy, el baile duro”

Luego de la presentación de Facundo González, Adolfo Aguilar no dudó en destacar el talento del argentino. “Eres un tipo encantador, un tipo que tiene mucho que dar como talento en general, tienes mucho que dar en el cine o el teatro, en lo que quieras”, agregó.

“Te felicito, te queda muy bien la onda sexy, el baile duro, el reggaeton, has bailado muy, pero muy bien”, indicó.

