Gisela Valcárcel a Christian Domínguez: "Cuida tu carrera" [VIDEO]

‘Christian, eres libre de hacer lo que tú desees’, expresóGisela Valcárcel sobre el caso del ‘Wachimán’, quien prefirió ir a ‘Esto es guerra’ antes que cumplir su contrato para bailar en ‘Reyes del show’.

Además, la rubia agregó que muchas veces puso el cuerpo por Christian Domínguez y que no tiene problemas con la productora ‘Pro TV’, que se encarga de sacar al aire a Esto Es Guerra.

“No hago borrón y cuenta nueva, a mí me gusta dejar todo saneado. Christian, lamento que no quieras estar aquí, pero no fue buena idea que vayas a ‘Esto es guerra’, aún así fue tu decisión", expresó Gisela Valcárcel.

"No seré yo quien te cierre las puertas... En muchos momentos he puesto el cuerpo por él... Considero que, más allá de su vida privada, es un buen artista”, indicó Gisela Valcárcel, aclarando que América la respalda porque existe un contrato firmado.

Sin embargo, le deseó lo mejor a Christian Domínguez. “Christian, eres libre de hacer lo que tú desees. Cuida tu carrera, cada paso que das. Este camino puede ser muy largo o muy corto”, añadió Gisela Valcárcel.

"NO HICE PATALETA"

En otro momento, Gisela Valcárcel desmintió a Rodrigo González, quien afirmó que la conductora había tenido un berrinche porque no quisieron celebrarle a lo grande sus 30 años en la televisión.

“He leído que hice una pataleta porque el canal no me dio un helicóptero para celebrar mi aniversario. Lamento que alguna persona haya pensado así, no hago berrinches, yo disfruto mucho de la televisión y decidí festejar en la intimidad”, detalló Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel a Christian Domínguez

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.