Gisela Valcárcel se pronunció sobre las críticas que se generaron en las redes sociales, en su contra, tras la renuncia a ‘Reinas del show’ de Allison Pastor, quien dio un ‘paso al costado’ por no estar de acuerdo con la música de su coreografía.

Gisela, hay una avalancha de comentarios en redes sociales por el tema de Allison Pastor, pues cuestionan tu proceder y comentan que la ‘humillaste’.

Las redes sociales siempre son así, hay oponentes y defensores, pero no hay que preocuparse por eso. Nosotros, en el show, tenemos una misión y es que todos tengan una linda experiencia. Esto es tipo un campeonato mundial y se levantan emociones, es normal. Agradezco a todos los que durante estos años ven el programa y viven apasionadamente la gala, ese es nuestro público, y les doy las gracias.

Tal vez, Allison venía con mucha carga emocional y es una pena porque es una buena participante.

En realidad, eso sería suponer algo y no debo hacerlo, pero sabemos que las emociones son mayores durante una competencia y a mí me toca entender lo que sucede con los participantes. Lo que sí puedo hacer es expresar mi agradecimiento a cada participante, al público y al equipo de producción. Seguiremos trabajando por hacer grandes espectáculos cada semana.

Ya no te incomodan estos comentarios, porque hasta recordaron las casos de Susan Ochoa, Andrea San Martín, Zumba...

Como dije al principio, el estar en el medio de comentarios, me deja el corazón agradecido, pues el programa da que hablar, hace vibrar y hay quienes estarán a favor o en contra, es parte de la competencia. Gracias a todos, a los medios y cada persona que vive el programa a mil. Esta final (la del sábado) será de aquellas.

EL INCIDENTE EN LA NOVENA GALA

El sábado 21 de agosto, Allison Pastor sorprendió a todos al anunciar que se retiraba de “Reinas del Show”. El incidente se produjo con un cruce de palabras entre Gisela Valcárcel y la bailarina por un tema de producción.

Todo inició cuando los jurados expresaron su disconformidad por el trabajo de Pastor en la novena gala y llamaron a los coreógrafos para ver si hubo un error.

”Las piedras no las tiramos por todos lados. Ya me lo pusieron en mi cancha y de todas maneras tengo que levantar la pelota, Allison imagino tu fastidio porque desde el principio estás fastidiada en este programa, ¿por qué has seguido participando? ¿por qué no te retiraste?”, sostuvo ‘la rubia’.

Allison le respondió que se quedó porque habló con Armando, el productor, y Gisela solo atinó a decirle “Qué pena”.

Luego de unos minutos Gisela Valcárcel dijo que cuando uno es joven comete exabruptos.”Esta pista espera a Allison Pastor porque cualquiera en algún momento se cruza y punto. Allison debe estar ahí, este es la pista y a veces uno con los nervios contestando de un modo. De repente, cuando uno lo medita no quisiera, como no voy a saber eso. Allison esta es tu pista y aquí no pasa nada. Te esperamos en el momento que quieras”, precisó la ‘Señito’.

Allison Pastor agarró sus maletas y dejó el set de Reinas del show