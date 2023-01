‘Señito’ de las seis décadas. Gisela Valcárcel acaba de cumplir 60 años y nadie podría contradecir que se trata de la reina de la televisión nacional. Su blonda cabellera es marca indiscutible para tres generaciones de peruanos.

Saltó de la picante Sebastián Barranca con Huánuco, en La Victoria, a las tablas. Primero como bailarina, luego como vedette y, finalmente, como conductora de televisión, oficio que ejerce con éxito hasta la fecha.

Sin embargo, sus aspiraciones eran más altas. En una entrevista perdida con el periodista peruano Jaime Bayly en 1991, Gisela Valcárcel reconoció que quería ser una “política importante”, deslizando que en sus planes estaba la idea de ser la primera presidenta del Perú. ¿Entonces qué sucedió? Te lo contamos.

En 1991, Gisela se encontraba en la cúspide de su carrera. Su programa ‘Aló, Gisela’ por Panamericana Televisión batía récord en sintonía. Se emitía al mediodía y entonces fue apodada como la ‘Señito’. El espacio nació luego de que el brodcaster más importante de este país, Genaro Delgado Parker, le hiciera la propuesta para que conduzca un programa familiar, puntualmente dirigido para las amas de casa.

Entonces Gisela Valcárcel ya tenía a su única hija, Ethel Pozo, fruto de su relación con Jorge Antonio Pozo, un vecino del barrio de La Victoria.

Gisela Valcárcel y su hija Ethel Pozo, en una imagen del recuerdo.

“(Como vedette) Salía en bikinis. Yo, cantar no sabía, no tenía tiempo para tomar clases. Bailar, bailar, no. Nunca voy a ser Analí (Cabrera). Algo me debe que haber dado Dios, me decía. Y empecé a hablar con el público. Era una vedette que no molestaba a las esposas. Las esposas me llevaban a los esposos, yo creo que era para que les caliente el agua” , dijo en el programa de Jaime Bayly.

“No me arrepiento de haber sido vedette, sino no hubiera tenido un programa como ‘Aló, Gisela’”, agregó.

Producción fotográfica de Gisela Valcárcel en sus inicios como vedette. (Foto GEC Archivo Histórico)

A mitad de la conversación y antes de ir a una pausa, el periodista y escritor hace unas preguntas pimpón a la rubia conductora.

Jaime Bayly: ¿te arrepientes de haber apoyado a Mario Vargas Llosa?

Gisela: Fue difícil, pero no me arrepiento.

Jaime Bayly: ¿Apoyarías a otro candidato? ¿Usarías tu influencia en la gente de nuevo?

Gisela: Ya no. Pero no me arrepiento.

Gisela Valcárcel en entrevista con Jaime Bayly, año 1991

Jaime Bayly: ¿Has pensado seriamente en entrar en política?

Gisela: No, porque pienso que antes debería prepararme.

Jaime Bayly: ¿No vas a postular a la alcaldía?

Gisela: No.

Jaime Bayly: ¿Pero de repente algún día, se te ha pasado por la cabeza y te dices que ‘en este país no hay una mujer presidente y podría ser yo’?

Gisela: Yo te puedo responder algo y ojalá no suene mal. Cada cosa que pienso, me sucede. Cada cosa en lo que me concentro, me sucede. Yo voy a ser una política importante en este país. Pero en 10 años, no ahora.

¿Qué sucedió luego? Casi 32 años después, la conductora Gisela Valcárcel nunca tuvo un atisbo de querer ingresar a la política, para ningún cargo. Sin embargo, en sus redes sociales no se priva de analizar y comentar los sucesos políticos más importantes.

TAMBIÉN PUEDES LEER: